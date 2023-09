Neymar Jr dedica homenagem aos filhos em meio a polêmicas com Bruna Biancardi

Após Bruna Biancardi se manifestar sobre suposta traição, Neymar Jr exibe homenagem para os filhos Davi Lucca e Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr decidiu demonstrar publicamente seu amor pelos filhos através das redes sociais nesta quinta-feira, 21. A homenagem emocional do jogador surge em meio a uma série de polêmicas envolvendo seu relacionamento com Bruna Biancardi, com quem está à espera de sua primeira filha.

Através do stories do Instagram, o atacante recém-contratado do clube saudita Al-Hilal aproveitou um treino no time para exibir a homenagem aos pequenos. Neymar publicou um clique para mostrar que mantém os nomes dos herdeiros escritos em sua caneleira, juntamente com suas iniciais e o número de sua camisa.

No acessório, o jogador demonstrou carinho por seu primogênito Davi Lucca, fruto de seu relacionamento anterior com a empresária Carol Dantas, e pela pequena Mavie, que ainda não chegou ao mundo, mas já é muito celebrada pelo jogador e sua namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, apesar das polêmicas do relacionamento.

Neymar Jr homenageia filhos - Reprodução/Instagram

A declaração de Neymar, inclusive, surgiu logo após o primeiro pronunciamento de Bruna sobre uma suposta traição do jogador. Para quem não acompanhou, o atleta foi flagrado em uma balada acompanhado de duas mulheres. Após o flagra repercutir na imprensa mundial, a influenciadora usou as redes sociais para desabafar.

Bruna se manifestou através de uma nota curta: “Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha. É somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, a modelo declarou.

🚨AGORA: Bruna Biancardi se pronuncia sobre vídeo de Neymar em balada: “Mais uma vez decepcionada”. pic.twitter.com/Rp71KKj2yQ — CHOQUEI (@choquei) September 19, 2023

Vale lembrar que esse não é o primeiro escândalo de traição do casal. Em meados de junho deste ano, uma influenciadora digital se apresentou como amante do jogador, que assumiu a traição publicamente em suas redes sociais. Na época, Neymar fez questão de pedir desculpas para Bruna, que já estava grávida de sua primeira filha.

Neymar Jr e Bruna Biancardi ainda estão namorando?

O status de relacionamento do craque da seleção brasileira é um mistério no momento. Depois da repercussão do flagra na balada, o pai de Neymar Jr, o empresário Neymar, tentou defender o filho em conversa com o jornalista Léo Dias: "Ele é solteiro. Ou não. Eles são namorados (Neymar e Bruna Biancardi)", declarou ele.

O pronunciamento de Bruna, inclusive, surgiu logo após a declaração polêmica do pai do atleta. Além de se manifestar publicamente, a influenciadora também teria supostamente mandado uma indireta através das redes sociais, além de ter deixado de seguir parte da equipe do jogador em seu perfil no Instagram.