Após polêmicas, Bruna Biancardi manda recado para Neymar Jr através de curtida

A influenciadora Bruna Biancardi manda recado para seu namorado, Neymar Jr, após ser flagrado com duas mulheres em boate; confira!

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou que está esperta sobre as traições de seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr. O relacionamento dos dois voltou a ser comentado entre o público na última segunda-feira, 18, quando o craque do Al-Hilal foi flagrado com duas mulheres em uma boate na Espanha.

Nesta quarta-feira, 20, alguns internautas perceberam que Bruna, que está grávida da primeira filha do casal, Mavie, curtiu uma publicação sobre caráter e reputação no Instagram. Eles apontam o ato como uma indireta para o atleta e suas atitudes recentes.

"Se você é pai de menina, ou ainda não é, imagine sua filha com os 18 anos dela, namorando um cara tipo você, com seu caráter e reputação, você aceitaria de boa o namorado dela? Se a resposta for não, comece a tratar a filha dos outros do jeito que você quer que tratem a sua!!!”, dizia a publicação curtida por Biancardi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

A influenciadora chegou a se pronunciar sobre as novas traições de Neymar Jr na terça-feira, 19, através dos stories de seu Instagram. "Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", escreveu a futura mamãe.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o nome do jogador ficou envolvido em um escândalo de traição. Em junho de 2023, o seu relacionamento com Bruna entrou em crise após ele ser exposto pela influenciadora digital Fernanda Campos, que confessou trocar mensagens com Neymar enquanto ele estava compromissado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Pai de Neymar comenta o status de relacionamento do filho

Após a publicação dos vídeos de Neymar Jr em Barcelona, o colunista Leo Dias procurou o pai do jogador, o empresário Neymar, para comentar sobre o flagra. Em resposta, o empresário surpreendeu ao comentar o status de relacionamento do filho.

"Ele é solteiro. Ou não. Eles são namorados [Neymar e Bruna Biancardi]", declarou ele. Neymar pai também disse que o público não têm direito de dar opinião sobre o caso. "Eles têm um relacionamento e ninguém tem nada a ver com isso", disse o empresário.