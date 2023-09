Após novas polêmicas, Bruna Biancardi deixa de seguir time de Neymar Jr

Após Neymar Jr ser flagrado com duas mulheres na balada, sua namorada Bruna Biancardi deixa de seguir o atual time do craque

Na última segunda-feira, 18, o relacionamento entre o jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital Bruna Biancardi voltou a ser o centro das atenções. Isso porque o craque foi flagrado em balada na Espanha acompanhado de mulheres. O vídeo foi publicado pelo colunista Leo Dias e repercutido pela internet.

Após a explosão da polêmica, a namorada do atacante fez um ato silencioso sobre a traição. Nesta tarde de terça-feira,19, Bruna deixou de seguir o Al-Hilal time atual de Neymar na Arábia Saudita. O casal havia acabado de se mudar juntos para o país, seguindo a nova fase na carreira do atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Mais cedo, a influenciadora, que está grávida de Mavie, a primeira filha do casal, se pronunciou sobre o flagra do namorado."Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", escreveu Biancardi.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Neymar Jr traiu Bruna Biancardi. Os dois, que namoram desde 2021, tiveram uma crise em junho de 2023. Isso porque o jogador foi exposto pela influenciadora digitalFernanda Campos, que mostrou as tentativas de flerte do craque nas redes sociais enquanto ele ainda estava compromissado.

Na época, o atleta fez uma declaração pública para Bruna, pedindo desculpas por seu erro. "Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês", dizia parte do texto de Neymar. Desta vez, sua assessoria decidiu não se pronunciar sobre as novas polêmicas.