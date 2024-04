Bruna Biancardi comprou mansão para morar com a filha, diz jornal

Jornal revela que Bruna Biancardi já tem um novo lar para chamar de seu e morar junto com a filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi acaba de dar um novo passo em sua vida pessoal. De acordo com o Jornal Extra, ela comprou uma mansão para morar com a filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr.

A publicação revelou que a nova casa fica em um condomínio de luxo na Granja Viana, em São Paulo. O local é conhecido por ter casas luxuosas que custam de R$ 4,2 milhões até R$ 11,9 milhões.

Porém, os detalhes da mansão de Biancardi não foram revelados. Recentemente, Bruna mostrou como é a decoração do quarto de Mavie na casa dos avós maternos.

Família de Bruna Biancardi já teve a casa invadida

A influenciadora digital Bruna Biancardi falou nas redes sociais sobre a invasão em sua casa no interior de São Paulo em 2023. Na época, homens entraram na residência em um condomínio fechado e fizeram os pais dela de refém enquanto roubavam itens de valor. Agora, ela contou que fez algumas mudanças em sua rotina para preservar sua família.

Bruna contou que redobrou a segurança em sua mansão e decidiu não mostrar tanto de sua vida pessoal e suas posses nas redes sociais para evitar passar informações para os criminosos.

"Oi, estavam com saudades? Faz tempo que não apareço aqui pra conversar com vocês. Só hoje já tentei gravar esse Story umas cinco vezes, mas o dia passa voando quando você tem filho. E eu estou tentando gravar isso há dias. Quero falar que está tudo bem. Não apareço aqui desde que aconteceu aquele assalto na minha casa. Mesmo não estando lá, a gente ainda tá absorvendo as coisas, né? Minha família estava lá, meus pais estavam lá", disse ela.

E completou: "Eu redobrei a nossa segurança, redobrei o cuidado ao falar algo aqui no Instagram, porque a gente teve acesso a conversas dos criminosos antes [do assalto], e eles viam muita coisa que eu postava aqui, muita coisa que eu tinha, que eu mostrava que recebia. Dá um certo receio de continuar mostrando aqui a nossa vida, então tenho que encontrar um equilíbrio entre compartilhar as coisas com vocês e não expôr outras pessoas, com cuidado".