Bruna Biancardi revela mudanças após sua casa ser invadida

Bruna Biancardi volta a falar sobre invasão em sua casa e diz o que mudou em sua rotina por causa do que aconteceu em sua mansão

A influenciadora digital Bruna Biancardi voltou a falar nas redes sociais sobre a invasão em sua casa no interior de São Paulo há poucos dias. Na época, homens entraram na residência em um condomínio fechado e fizeram os pais dela de refém enquanto roubavam itens de valor. Agora, ela contou que fez algumas mudanças em sua rotina para preservar sua família.

Bruna contou que redobrou a segurança em sua mansão e decidiu não mostrar tanto de sua vida pessoal e suas posses nas redes sociais para evitar passar informações para os criminosos.

"Oi, estavam com saudades? Faz tempo que não apareço aqui pra conversar com vocês. Só hoje já tentei gravar esse Story umas cinco vezes, mas o dia passa voando quando você tem filho. E eu estou tentando gravar isso há dias. Quero falar que está tudo bem. Não apareço aqui desde que aconteceu aquele assalto na minha casa. Mesmo não estando lá, a gente ainda tá absorvendo as coisas, né? Minha família estava lá, meus pais estavam lá", disse ela.

E completou: "Eu redobrei a nossa segurança, redobrei o cuidado ao falar algo aqui no Instagram, porque a gente teve acesso a conversas dos criminosos antes [do assalto], e eles viam muita coisa que eu postava aqui, muita coisa que eu tinha, que eu mostrava que recebia. Dá um certo receio de continuar mostrando aqui a nossa vida, então tenho que encontrar um equilíbrio entre compartilhar as coisas com vocês e não expôr outras pessoas, com cuidado".

Por fim, ela contou que está se adaptando à rotina como mãe de Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. "Estou mergulhando de cabeça na maternidade, ficando todo o tempo que eu posso com a Mavie. Ela tá tendo cólica, que é bem complicado, quem já teve filho sabe que essa fase é chatinha. Aí estou parando de comer algumas coisas pra ver se é isso. Tá uma confusão. A gente tem aproveitado bastante o tempo aqui, todo mundo junto. Sempre que a Mavie dorme e dá um tempinho eu faço alguma coisa. São coisas simples que agora eu valorizo, porque antes eu tinha uma rotina que só dependia de mim. Agora tem uma pessoinha que depende de mim, então não consigo manter minha rotina do jeito que era antes. Tá sendo bem gostoso, um tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto", contou.

Neymar Jr. desabafa sobre invasão na mansão de Bruna Biancardi

Neymar Jr. lamentou a invasão de homens armados na mansão da família de Bruna Biancardi, que é a mãe de sua filha, Mavie. Os bandidos entraram na propriedade durante a madrugada desta terça-feira, 7, e fizeram os pais de Bruna como reféns, deixando-os amarrados enquanto roubavam itens de valor.

Em um post no Instagram, o atleta lamentou o ocorrido. “Dia triste, com duas notícias muito ruins. Primeiro foi o ataque que os pais da Bru sofreram, mas graças a Deus todos estão bem!”, afirmou.

Bruna e Mavie não estavam em casa na hora da invasão. Apenas os pais da influencer estavam no local e foram feitos de reféns. Os bandidos invadiram a mansão na madrugada desta terça-feira, 7, com a ajuda de um dos moradores do condomínio e roubaram joias e dinheiro, totalizando um prejuízo de R$ 600 mil. Um dos suspeitos de fazer parte dos invasores foi preso pela Guarda Civil da região.