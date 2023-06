Belle Silva, esposa de Thiago Silva, revela detalhes do salão de beleza em sua mansão no RJ

Casada com o jogador Thiago Silva, Belle Silva revela que tem um salão de beleza dentro da mansão do casal no Rio de Janeiro

A influenciadora digital Belle Silva, que é casada com o jogador de futebol Thiago Silva, surpreendeu seus fãs ao revelar que tem um salão de beleza dentro de casa. Ela está passando uma temporada na mansão da família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e mostrou o seu cantinho da beleza dentro da propriedade.

Ela reservou um dos cômodos do local para montar o seu próprio salão de beleza, com lavatório profissional para lavar o cabelo e até toalhas personalizadas com o seu nome. Belle contou que os fãs vivem pedindo para ela mostrar mais detalhes de sua casa, mas ela reservada com a sua intimidade.

“Vocês pediram para eu mostrar a casa. A casa inteira eu não vou mostrar, mas vou mostrar um cantinho. Esse aqui é o cantinho da beleza. Ainda estou decorando. Tem decoração que só eu posso fazer”, disse ela.

A mansão também conta com uma quadra de areia, área externa com móveis na cor rosa e também uma sala de cinema com poltronas de couro.

Belle Silva já mostrou o jardim de sua mansão em Londres

A influenciadora digital Belle Silva, que é a esposa do jogador de futebol Thiago Silva, aproveitou o final de semana para fazer uma festa em sua mansão na cidade de Londres, Inglaterra. Ela reuniu os amigos em uma festa junina no jardim de sua casa e exibiu as imagens nas redes sociais.

Discreta com a vida pessoal, ela surpreendeu ao mostrar uma imagem de como é a área externa de sua mansão. Ela mostrou o jardim e uma área aberta, onde montou as barraquinhas da festa típica brasileira. Inclusive, ela caprichou no figurino e na maquiagem ao se inspirar no universo caipira.

Thiago Silva mostra foto com Belle Silva

No início do ano, o jogador de futebol Thiago Silva (38) se declarou para sua mulher, Belle Silva, com quem está há 17 anos. O zagueiro do Chelsea e capitão da Seleção Brasileira resgatou uma foto deles no começo do relacionamento para o dia especial.

“‘O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade’”, começou o atleta, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, citando um trecho da Bíblia, 1 Coríntios 13:4-7.

“À minha eterna namorada, Belle Silva , minha companheira de todas as horas, mãe maravilhosa, esposa amada, um Happy Valentine’s Day, te amo”, completou o zagueiro, que tem dois filhos com Belle: Isago, de 14 anos de idade, e Iago, de 11 anos.