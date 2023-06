Angélica choca ao revelar parte do quintal de sua mansão ao fazer yoga: 'Gratidão'

Fazendo yoga na área externa de casa, Angélica choca ao revelar jardim imenso com deck

A apresentadora Angélica revelou mais um cantinho de sua mansão, localizada no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 21, a famosa comemorou o Dia Internacional do Yoga compartilhando uma foto fazendo a prática na área externa de casa e chamou a atenção.

Além de exibir toda sua flexibilidade, a esposa do apresentador Luciano Huck encantou ao aparecer acompanhada de um de seus cachorros. E ainda ela chocou ao exibir uma parte do jardim extenso de sua propriedade.

"Celebrando o Dia Internacional do Yoga com amor, gratidão e conexão profunda com o meu corpo e mente. Através dessa prática transformadora, encontro equilíbrio, serenidade e uma conexão única comigo mesma. Que essa arte milenar continue nos guiando para uma vida mais consciente, saudável e plena. Namaste!", disse a artista na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os internautas admiraram a loira. "Lugar lindo", notaram os internautas o espaço. "Maravilhosa", elogiaram outros ao vê-la fazendo Yoga na companhia do pet cheio de fofura.

Ainda recentemente, Angélica revelou outra parte de seu jardim e impressionou ao revelar que tema visão da Pedra da Gávea no lugar.

Leia também:De looks brilhantes, Angélica e a filha passam dos limites da beleza: 'Que deslumbre'

Veja a foto de Angélica fazendo Yoga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica fala sobre a filha seguir caminho artístico: ''Muita angústia''

A apresentadora Angélica falou sobre a filha, Eva Huck, seguir um caminho artístico como ela teve desde o início de sua vida.

Em uma conversa sincera no podcast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a loira comentou sobre a caçula ser a mais aparecida dos filhos e gostar dos holofotes.

Sem titubear, Angélica logo disparou que não deseja que Eva tenha uma carreira tão cedo como ela. "Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia e vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

A artista falou mais sobre o medo da herdeira ser famosa. "No mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, que machuca e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se pudesse colocava dentro de uma bolsinha e carregava", disse.

Contudo, a esposa de Luciano Huck não se mostrou totalmente contra a ideia da garota ser artista. "Por outro lado, se for a história dela, porque a gente vai na onda dela, a gente segurou por um tempinho, ela é aparecida, ela gosta, ela fala que quer ser atriz na Broadway, ela quer atuar, cantar e dançar, a gente brinca que eu pari uma Claudia Raia", falou.