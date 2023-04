Angélica impressiona ao revelar vista do jardim de sua mansão: ''Quanta beleza''

Apresentadora Angélica impressiona ao mostrar cantinho de seu jardim e vista privilegiada; veja

A apresentadora Angélica (49) impressionou os seguidores ao compartilhar novas fotos em sua rede social nesta segunda-feira, 17. Esbanjando plenitude, a loira surgiu deslumbrante curtindo um momento de calmaria no jardim de sua mansão, no Rio de Janeiro.

Na companhia de um de seus cachorrinhos, a esposa de Luciano Huck (51) fez uma selfie com o pet e em seguida posou dando um show de beleza no local verde. Além de chamar a atenção com seu look branco, a famosa impressionou ao revelar a vista de sua casa.

A artista mostrou que ela e sua família podem desfrutar de uma extensa área verde e do céu livre. "Que nada nos defina… que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância!", refletiu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os cliques da loira. "A gata mora em cima da Pedra da Gávea", observaram os fãs. "Quanta beleza", elogiaram outros.

Veja as fotos de Angélica em seu jardim:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica faz fotos deslumbrantes na varanda de sua mansão

A apresentadora Angélica surgiu deslumbrante em fotos publicadas em sua rede social. Os cliques foram feitos em uma varanda da mansão da famosa.

Iluminada pelo sol, a esposa de Luciano Huck surgiu belíssima fazendo poses no local. Usando uma roupa de cor pêssego, Angélica se destacou no lugar jogando seus cabelos.

"Olá, terça-feira", escreveu a famosa na legenda dos registros. Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "Uau que linda", exclamaram. "Diva", falaram outros.

Ainda recentemente, Angélica foi sincera e declarou que não deseja ver a filha caçula, Eva Huck (9), seguindo os mesmo passos de sua carreira artística.