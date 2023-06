De looks brilhantes, Angélica e a filha passam dos limites da beleza: 'Que deslumbre'

Angélica e a filha chocam internautas ao surgirem produzidas vestindo looks brilhantes

A apresentadora Angélica e a filha, Eva Huck, deram um show de beleza e elegância ao surgirem produzidas para um evento. Neste domingo, 18, a esposa de Luciano Huck compartilhou os cliques do momento em sua rede social e chocou a todos.

Isso porque, ela apareceu deslumbrante em um vestido longo, com mangas e decote discreto, todo feito em dourado brilhante. A herdeira da loira também surpreendeu com a roupa de festa. Eva Huck surgiu combinando com a mãe, mas usando um modelo infantil no mesmo estilo.

"Ontem foi noite das meninas em uma celebração muito especial", contou Angélica sobre ter ido a um evento na companhia da menina, que é sua herdeira caçula.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram chocados com a beleza da dupla. "Lindas", admiraram. "Meu deus! Que deslumbre! Que lindas", elogiaram.

Ainda neste sábado, 17, Angélica chamou a atenção ao publicar fotos curtindo uma praia. De biquíni dourado, ela roubou a cena no local ao exibir suas curvas reais.

Veja o look de Angélia e da filha:

Angélica fala sobre a filha seguir caminho artístico: ''Muita angústia''

A apresentadora Angélica falou sobre a filha, Eva Huck, seguir um caminho artístico como ela teve desde o início de sua vida.

Em uma conversa sincera no podcast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a loira comentou sobre a caçula ser a mais aparecida dos filhos e gostar dos holofotes.

Sem titubear, Angélica logo disparou que não deseja que Eva tenha uma carreira tão cedo como ela. "Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia e vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

A artista falou mais sobre o medo da herdeira ser famosa. "No mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, que machuca e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se pudesse colocava dentro de uma bolsinha e carregava", disse.

Contudo, a esposa de Luciano Huck não se mostrou totalmente contra a ideia da garota ser artista. "Por outro lado, se for a história dela, porque a gente vai na onda dela, a gente segurou por um tempinho, ela é aparecida, ela gosta, ela fala que quer ser atriz na Broadway, ela quer atuar, cantar e dançar, a gente brinca que eu pari uma Claudia Raia", falou.