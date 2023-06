Angélica exibe corpo real em dia de praia com o marido: "Impressionante”

De bumbum para cima, Angélica exibe corpo sem retoques em dia de praia com o marido; veja

A apresentadora Angélica deixou os fãs impressionados neste sábado,17, ao mostrar toda a sua beleza nas redes sociais, ao publicar uma série de fotos em que surge exibindo o corpo real com um biquíni cavado, em uma praia paradisíaca.

Dona de curvas poderosas, a esposa de Luciano Huck, apareceu em um dos registros deitada de bumbum para cima enquanto relaxava e se refrescava no local com cenário de tirar o fôlego. Para aliviar o calorão, ela também mostrou que o marido se jogou em um banho de piscina.

Em sua conta no Instagram, a veterana ostentou suas silhuetas sem retoques e deu um show de jovialidade com sua beleza conservada. Só com a roupa de banho, ela colocou para jogo seus pernões torneados e as curvas desenhadas. "Um pouco de uma semana de amor, paz e gratidão!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a artista. "Um corpo normal, parece natural sem silicone, só definido, é o que me parece", disse uma admiradora. "É impressionante o quanto você é verdadeira. Tão gente como a gente! Admirável", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Perfeita demais essa mulher, gente do céu!!!".

Angélica e Luciano Huck trocaram alianças em 2004. Na ocasião, a loira já estava grávida do primeiro filho com o apresentador, Joaquim Huck. Em 2007, ela deu à luz Benício Huck e Eva Huck, a caçula, veio ao mundo em 2012.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANGÉLICA:

