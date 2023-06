Filha de Angélica e Luciano Huck, Eva esbanja simpatia em evento

Filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck surge sorridente em noite de espetáculo no Rio de Janeiro. Veja mais famosos com os filhos

Na noite desta quarta-feira, 14, Eva Huck, de 10 anos, filha de Angélica e Luciano Huck, esbanjou simpatia ao prestigiar um espetáculo da Disney no Rio de Janeiro. A menina chegou ao local sorridente e posou para as fotos na entrada do evento.

Eva esbanjou fofura ao aparecer com um moletom estampado, bolsa transversal e calça preta. Eva é a filha caçula de Huck e Angélica, que também são pais de Joaquim, de 18 anos, e Benício, de 15 anos.

O evento ainda contou com a presença de mais famosos acompanhados dos seus filhos, como Felipe Simas, Bruno Gissoni, Thiago Fragoso e Ferrugem. Veja as fotos abaixo!

Fotos: Paulo Tauil/ AgNews

Angélica fala sobre a filha seguir caminho artístico: ''Muita angústia''

A apresentadora Angélica falou sobre a filha, Eva Huck, seguir um caminho artístico como ela teve desde o início de sua vida.

Em uma conversa sincera no podcast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a loira comentou sobre a caçula ser a mais aparecida dos filhos e gostar dos holofotes.

Sem titubear, Angélica logo disparou que não deseja que Eva tenha uma carreira tão cedo como ela. "Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia e vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

A artista falou mais sobre o medo da herdeira ser famosa. "No mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, que machuca e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se pudesse colocava dentro de uma bolsinha e carregava", disse.

Contudo, a esposa de Luciano Huck não se mostrou totalmente contra a ideia da garota ser artista. "Por outro lado, se for a história dela, porque a gente vai na onda dela, a gente segurou por um tempinho, ela é aparecida, ela gosta, ela fala que quer ser atriz na Broadway, ela quer atuar, cantar e dançar, a gente brinca que eu pari uma Claudia Raia", falou.