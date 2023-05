Além de Viih Tube e Bianca Andrade, veja lista de famosos que já foram vizinhos

A ex-BBB Viih Tube revelou nesta quarta-feira, 3, que será vizinha de Bianca Andrade

Pouco tempo após dar à luz Lua, a influenciadora Viih Tube revelou que será vizinha de Bianca Andrade, conhecida também como Boca Rosa. Porém, as ex-BBBs não são as primeiras famosas que já moraram uma ao lado da outra.

A notícia de que as duas influenciadoras se tornariam vizinhas também chamou atenção porque Viih Tube revelou ter comprado uma mansão avaliada em R$ 18 milhões , próximo a casa da empresária do ramo estético. Confira a seguir uma lista de outros famosos que já dividiram o quarteirão.

A atriz Giovanna Antonelli e o cantor Zeca Pagodinho já foram vizinhos. Eles moravam no mesmo condomínio e acabaram se tornando amigos. A atriz contou que descobriu que o cantor não a achava tão simpática e então decidiu tocar a campainha do vizinho para começar uma aproximação. Zeca organizou a primeira festa de São Jorge na casa da artista.

O mesmo aconteceu com Rafa Brites e Tainá Müller. As duas eram vizinhas de porta no Rio de Janeiro, e se tornaram amigas quando Rafa acolheu Tainá e seu filho quando o caminhão de mudança atrasou. Desde então as duas se tornaram amigas e seus filhos também. Agora, Rafa e Tainá moram em São Paulo.

Dois casais de atores também são vizinhos. Fabiula Nascimento e Emilio Dantas e Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso já falaram que costumam se ajudar. Emilio conta que já recebeu a orientação financeira de Bruno, e Fabiula recebeu um enxoval de Giovanna quando estava grávida de seus filhos gêmeos, Roque e Raul.

Felipe Tito e o rapper Projota também já foram vizinhos, e o ator já chegou até a salvar a cachorrinha do ex-BBB de se afogar na piscina. Felipe percebeu que o animal estava na piscina e avisou Projota, que não estava em casa e pediu que o vizinho salvasse o bicinho. Ele então pulou o muro alto e conseguiu resgatar a cachorrinha.

Até mesmo as cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte foram vizinhas por um tempo. Quando Ivete estava gravando o programa Superbonita em Salvador, recebeu um presente de Claudia, que foi vizinha de porta na casa em que foram feitas as gravações. Apesar de não terem conseguido se encontrar, a apresentadora do programa retribuiu a amiga com flores.

Companheiras de elenco na novela Amor de Mãe, as atrizes Adriana Esteves e Regina Casé também são vizinhas e já mostraram diversos momentos juntas nas redes sociais. Elas já mostraram uma dancinha que fizeram juntas no jardim e também quando Adriana surpreendeu Regina ao aparecer em sua casa vestindo um pijama do filme Minions.

CONFIRA O VÍDEO DE ADRIANA ESTEVES E REGINA CASÉ: