Viih Tube revela que será vizinha de Bianca Andrade: ''Luxo de outro nível''

Após Bianca Andrade comprar mansão de R$ 18 milhões, Viih Tube revela que será vizinha da influenciadora

Parece que as ex-BBBs Viih Tube e Bianca Andrade serão vizinhas! Após Boca Rosa revelar que comprou uma mansão de R$ 18 milhões em seu mês offline das redes sociais, a mamãe de Lua contou nesta terça-feira, 02, que será vizinha da empresária do ramo de maquiagens.

Em uma pausa em sua rotina agitada com a filha recém-nascida, fruto de sua relação com o ex-BBB Eliezer, a youtuber comentou sobre estar feliz de morar ao lado da amiga. Segundo ela, sua casa não é tão luxuosa quanto a de Bianca Andrade.

"Vocês não sabem, estávamos conversando dias atrás, e vocês acreditam que a casa que ela comprou é no mesmo condomínio que o meu? Vizinha mesmo, vizinha real, gente! Claro que a minha casa não é a mesma que a dela, a dela é de um luxo de outro nível", disse Vitória sobre morarem na Granja Viana, Zona Oeste de São Paulo.

Viih Tube colocou sua cobertura de R$ 5 milhões a venda. O plano dela é se muda para a casa maior com Eliezer. Já Bianca Andrade deu o que falar ao falar que comprou a mansão de R$ 18 milhões, que conta com uma área completa de lazer e tem até um aquário com tubarões.

Veja a casa de Bianca Andrade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

]

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Viih Tube mostra o corpo após nascimento da filha e brinca: 'Tô deixando pra Deus'

A mamãe de primeira viagem Viih Tube (22) tem compartilhado com os seguidores a nova fase de sua vida com o nascimento da pequena Lua, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer (33).

Nos stories de seu Instagram, nesta terça-feira, 02, Viih Tube comentou sobre seu processo de perda de peso e exibiu como está seu corpo menos de um mês após o parto da filha, que chegou ao mundo no dia 09 de abril.

"Eu acho que tá bem parecido com o vídeo dos 15 dias que eu postei, acho que não mudou muito não. Acho que eu não perdi mais quilos, viu? Eu perdi 10kg e não perdi mais", começou falando. Em seguida, a loira destacou que não tem pressa para voltar ao peso que tinha antes da gravidez, já que está focada nos cuidados com a pequena.

"Não perdi mais mesmo. Parei aí nos 10kg e ainda faltam 14 pra voltar ao peso que eu tinha. Mas eu tenho zero pretensão e intenção de voltar ao peso que eu tinha correndo, porque se eu começar a me cobrar com isso de voltar ao peso, 'ai, meu Deus', 'ai, meu Deus', gente, eu vou ficar louca", desabafou.

"Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer um monte de coisa. É tanta mudança na minha vida, que tá acontecendo agora, imagina ainda ficar com isso na cabeça? To zero pensando nisso agora. Tô deixando pra Deus", brincou ainda Viih.

Recentemente, Eliezer contou que ainda não teve relações sexuais com Viih Tube após o nascimento da herdeira, já que estão muito ocupados com os cuidados da criança. Ao ser questionado se já conseguiram tirar tempo para namorar, o ex-BBB respondeu: "Todo mundo está perguntando isso [risos]. Ainda não. Acho que mesmo que pudesse, nossa rotina atual com a Lua não ia deixar. Agora é que a Viih está ficando mais 'tranquila' em relação ao cansaço. Até semana passada, ela só ficava acordada para amamentar praticamente. Mas estou na contagem regressiva. Faltam 25 dias". Veja as fotos aqui.