Xuxa elogia Ivete Sangalo após fala de Baby do Brasil sobre 'apocalipse'

Apresentadora Xuxa Meneghel saiu em defesa de Ivete Sangalo e revelou estar decepcionada com atitude de Baby do Brasil no trio elétrico

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel decidiu se pronunciar a respeito do 'climão' envolvendo Baby do Brasil e sua participação no trio elétrico de Ivete Sangalo. As duas tiveram uma interação inusitada na madrugada do último domingo, 11, durante a apresentação da baiana no Carnaval de Salvador.

Na ocasião, Baby mencionou a vinda do apocalipse e Ivete rebateu dizendo que iria 'Macetar' o evento bíblico. Amiga das duas famosas, Xuxa usou as redes sociais para comentar sobre a polêmica.

"Me dá vergonha de atitudes como essa, pois a Baby é alguém que me decepcionou, sempre tive muito carinho por ela e hoje… tenho certeza que decepção faz parte do seu nome... Veveta foi simplesmente linda e educada também", declarou ela em uma publicação no Instagram do reverendo Caio Fábio D'Araújo Filho.

Vale lembrar que Baby do Brasil já se pronunciou a respeito do episódio com Ivete Sangalo. Através das redes sociais, a veterana garantiu que não viu problema nenhum durante a interação das duas.

"Não poderia deixar de mandar uma mensagem para vocês. Quero dizer que a Ivete é uma fofa, eu amo, uma amiga de anos, me honrou muito, parou o trio na frente do camarote e lembrou da minha história, foi lindo", disse ela.

Na sequência, Baby ainda explicou o que a motivou a citar o apocalipse naquele momento. "De repente, ouvi o Pai falar no meu ouvido: ‘Fala, fala tudo agora'. Eu sou do Matrix, eu tenho que obedecer e eu obedeci coisas que ouvi há muito tempo e falei do apocalipse e do arrebatamento", declarou.

E completou: "Quero dizer para vocês: o mundo está louco, o apocalipse tem que acontecer, não tem jeito. Única forma de Deus intervir, os anjos caídos já estão aqui há muito tempo. E o arrebatamento é maravilhoso, dê ouvido aos apóstolos, procure e agora temos essa oportunidade, se liga bicho".

O que aconteceu entre Ivete e Baby do Brasil?

A cantora Ivete Sangalo viveu um momento inesperado durante a passagem do seu trio elétrico pelas ruas de Salvador, na Bahia, na madrugada deste domingo, 11. Ela estava na frente de um camarote quando foi surpreendida com uma pregação religiosa da cantora Baby do Brasil e precisou agir rapidamente.

Tudo começou quando Baby resolveu anunciar o apocalipse para a multidão. "A você e a todo mundo, todos atentos porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure ao Senhor enquanto é possível achá-lo", disse a cantora veterana. Confira!