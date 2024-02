Ivete Sangalo reage ao ver pregação de Baby do Brasil: ‘A gente maceta o apocalipse’

Ivete Sangalo é surpreendida com declaração de Baby do Brasil anunciando o apocalipse no meio do carnaval e tem uma reação inesperada

A cantora Ivete Sangalo viveu um momento inesperado durante a passagem do seu trio elétrico pelas ruas de Salvador, na Bahia, na madrugada deste domingo, 11. Ela estava na frente de um camarote quando foi surpreendida com uma pregação religiosa da cantora Baby do Brasil e precisou agir rapidamente.

Tudo começou quando Baby resolveu anunciar o apocalipse para a multidão. “A você e a todo mundo, todos atentos porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure ao Senhor enquanto é possível achá-lo”, disse a cantora veterana.

Então, Ivete ouviu isso com uma expressão de verdadeira surpresa, mas reagiu de forma rápida e respondeu. “Eu não vou deixar acontecer. Não tem apocalipse quando a gente maceta o apocalipse”, disse ela.

Baby pediu para Ivete cantar a música Pequena Eva, mas ela se recusou e cantou Macetando. “Eu vou cantar Macetando porque Deus está mandando. Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia. Ele é a maior energia de todas”, afirmou. Com isso, Ivete saiu cantando e o trio elétrico voltou a andar.

SIMPLESMENTE a pastora Baby do Brasil metendo uma profecia de um apocalipse no meio do show da Ivete, pedindo pra ela cantar Eva, e Ivete cortando dizendo que VAI MACETAR O APOCALIPSE KKKKKKKKKKKKKKKK



QUE MOMENTO CAÓTICOOOOOOOO pic.twitter.com/76qjf6fcHT — ☼ Eddy Ferrero ☼ (@ferreroeddy) February 11, 2024

Filho de Ivete Sangalo rouba a cena no trio elétrico

O jovem Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, roubou a cena durante a passagem do trio elétrico da mãe pelas ruas de Salvador, na Bahia. Neste sábado, 10, ele acompanhou sua mãe no trabalho e mostrou que também leva jeito para a música.

Aos 14 anos, Marcelo é talentoso e toca percussão na banda de Ivete. Ele apareceu com look básico e boné enquanto tocava seu instrumento no topo do trio elétrico.

Nas fotos, o rapaz apareceu perto da mãe e chamou a atenção.

Fotos: Webert Belicio / AgNews