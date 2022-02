Thais Fersoza relembra participação no trio elétrico de Michel Teló: ''Não vejo a hora de ter outro''

A apresentadora Thais Fersoza relembrou os dias de folia no trio elétrico do marido, Michel Teló

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 13h59

Nesta quinta-feira, 24, Thais Fersoza (37) resolveu relembrar os dias de folia do Carnaval de 2020.

No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo no trio elétrico do marido, Michel Teló (41), no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Nas imagens, a morena solta a voz para a multidão de foliões no local.

"Saudade do carnaval por aí? Aqui também! Em 2020 foi assim, um dia fazendo a festa no trio elétrico do marido no parque do Ibirapuera hahaha MARAVILHOSO! Não vejo a hora de ter outro trio desse!!!!!! Ahhhh que #tbt", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores rasgaram elogios para os pombinhos: "O que é esse casal? Socorro", "Coisa linda de se ver! Casal lindo que amo", "Coisa mais linda da vida vcs dois", dispararam.

CONFIRA O TBT DE THAIS FERSOZA