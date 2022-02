Thais Fersoza exibe silhueta sequinha em look com cropped e chama a atenção

Esposa de Michel Teló, Thais Fersoza, roubou a cena ao compartilhar foto de seu look do dia e recebeu elogios

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 11h38

A atriz e apresentadora Thais Fersoza (37) encantou com mais um look do dia!

Nesta terça-feira, 22, a esposa de Michel Teló(41) compartilhou fotos mostrando sua roupa no espelho e chamou a atenção com tanta elegância.

Usando um conjuntinho com cropped, Thais Fersoza deixou em evidência suas curvas sequinhas e esbanjou beleza.

"Jasmine que se cuide… E a cor dessa roupa? Irreal de maravilhosa", escreveu ela na legenda da selfie cheia de estilo.

Nos comentários, os internautas encheram a esposa de Michel Teló de elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Está muito bonita", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Thais Fersoza surpreendeu ao resgatar um clique ousado usando roupa íntima, de quando era loira.

Veja o look de Thais Fersoza: