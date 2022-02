Toda produzida, Thais Fersoza exibe look para gravação e brinca: ''Se verde tá assim...''

Apresentadora Thais Fersoza compartilhou look para mais um dia de gravações e recebeu chuva de elogios dos fãs na web

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 13h08

A apresentadora Thais Fersoza (37) exibiu o look do dia nas redes sociais!

Nesta quarta-feira, 23, a atriz compartilhou um vídeo mostrando o visual escolhido para mais um dia de trabalho.

A esposa de Michel Teló (41) e mãe de Melinda (5) e Teodoro (4) surgiu toda produzida em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Com maquiagem em tons neutros, ela apareceu em frente ao espelho usando um look verde limão.

"Bom dia, dia! Com o famoso “se verde tá assim, imagina... Bora que hoje tem gravação!", brincou Tata Fersoza na legenda da postagem.

"Tá tão linda", elogiou uma seguidora. "Você fica ainda mais linda com cores vivas! O "básico" tira um pouco seu brilho. Invista sem medo nas cores...Te deixam muito iluminada!", reparou outra. "Belíssima demais com todo respeito. Show de beleza", destacou um terceiro admirador. "Parabéns você e uma ótima atriz estou assistindo o Clone a reprise que você está atuando", comentou mais uma sobre a reprise da novela O Clone na TV Globo, na qual Thais interpretou Thelma.

Thais Fersoza celebra 10 anos de união com Michel Teló

Thais Fersoza e Michel Teló completaram 10 anos juntos recentemente! Na web, a famosa fez uma linda declaração de amor para o cantor. "Começando a semana com essas lembranças lindas de um dia muito especial pra nós… 10 anos.. e quando a gente menos esperava.. Deus tinha um plano perfeito! Nos colocou no caminho um do outro e de um esbarrão, nos encontramos, nos apaixonamos e começamos nossa história.. que benção! Desse dia sonhos se realizaram.. nossos filhos, nossa família, uma amor pra vida toda e muita parceria", escreveu ela.

Confira o registro de Thais Fersoza toda produzida: