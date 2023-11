Sabrina Sato surge com decote no limite em noite de samba

Sabrina Sato escolhe vestido ousado e chamativo para brilhar no ensaio de rua da escola de samba Vila Isabel

A apresentadora Sabrina Sato caprichou na escolha do look para marcar presença no ensaio de rua da escola de samba Vila Isabel na noite de quarta-feira, 8. A estrela foi fotografada no meio da agremiação com um look chamativo.

A artista surgiu com um vestido azul claro com direito a decote poderoso, plumas e muito brilho. O modelito destacou as curvas impecáveis da morena e sua beleza impecável.

O vestido dela custa cerca de R$ 6.050 e ela ainda completou o visual com joias avaliadas em R$ 16 mil.

Vale lembrar que Sabrina Sato é a rainha de bateria da Vila Isabel. Ela foi confirmada na função em abril deste ano por mais um ano. "Que prazer imensurável contar com toda essa gente maravilhosa novamente para o Carnaval 2024! Eles deram um show no desfile deste ano e temos a certeza de que vão arrasar também no próximo", afirmou ela na época. Hoje em dia, a apresentadora é contratada do Grupo Globo e teve um quadro no Fantástico e um programa no GNT.

Fotos: Anderson Borde / Agnews

Sabrina Sato foi madrinha do casamento de Ronaldo e Celina Locks

A apresentadora Sabrina Sato foi uma das madrinhas do casamento de Ronaldo Nazário, o Fenômeno, e Celina Locks em Ibiza, na Espanha, na semana passada. Após o casal exibir as primeiras fotos oficiais da união, a comunicadora abriu seu álbum de fotos com momentos dos bastidores da festa para compartilhar a alegria com os fãs.

Nas novas imagens, Sabrina apareceu curtindo as festas e as cerimônias que o casal famoso realizou para celebrar o amor em três dias de celebrações na Europa. Na legenda, ela declarou o seu carinho pelos ‘afilhados’.

"Foram muitos dias de festa pra celebrar esse amor tão lindo e único e como uma boa madrinha eu voltei inteira. Amo vocês", afirmou ela.