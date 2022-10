Sabrina Sato exibe corpaço com roupa transparente e minimalista em ensaio de Carnaval

A rainha de bateria, Sabrina Sato marcou presença no ensaio da Gaviões da Fiel em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 11h46

Sabrina Sato (41) já está na preparação para o Carnaval 2023! A apresentadora marcou presença no ensaio da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e surpreendeu ao exibir um look bem ousado.

Para a ocasião, a artista elegeu um mugler bem transparente e minimalista, mostrando o corpaço sarado.

Esbanjando simpatia, ela mostrou o samba no pé junto com a bateria no primeiro ensaio da escola de samba, com quem tem envolvimento por 18 anos.

Recentemente, Sabrina Sato deu um verdadeiro show no ensaio da Vila Isabel! A apresentadora marcou presença na quadra da escola de samba e impressionou com a beleza e o samba no pé. A rainha da escola viajou de jatinho de São Paulo, onde mora, até o Rio de Janeiro para participar do evento e posou em frente ao avião, revelando o look espetacular.

Fotos: Marcelo Sá Barretto/AgNews

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!