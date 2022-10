Sabrina Sato exibe pernões em look para ensaio na Vila Isabel: ''Belíssima''

A apresentadora Sabrina Sato ostentou luxo ao descer pronta do jatinho particular para participar do ensaio da escola de samba Vila Isabel

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 12h34

Sabrina Sato (41) deu um verdadeiro show no ensaio da Vila Isabel! A apresentadora marcou presença na quadra da escola de samba e impressionou com a beleza e o samba no pé.

A rainha da escola viajou de jatinho de São Paulo, onde mora, até o Rio de Janeiro para participar do evento e posou em frente ao avião, revelando o look espetacular.

Para a ocasião, ela apostou com um vestido de franjas laranja e sandálias de salto bem alto. Ela finalizou o visual com o cabelo solto e longo, e maquiagem simples.

Os admiradores babaram na publicação de Sabrina no perfil do Instagram. "Belíssima", disse Tays Reis; "Não existe mais maravilhosa", disparou Carol Peixinho; "O verdadeiro evento", comentou um internauta.

SABRINA SATO PARA TUDO COM LOOK EM MILÃO

A apresentadora Sabrina Sato (41) roubou a cena com mais um look cheio de estilo e atitude. A famosa mostrou uma produção que usou para um dia em Milão, na Itália, e impressionou com tanta classe. Curtindo mais uma temporada de moda fora do Brasil, a famosa foi a convite de uma marca internacional e apareceu deslumbrante usando itens da grife que a chamou para o evento de alto padrão.

Usando peças pretas, body rendado e lingerie à mostra, Sabrina Sato esbanjou beleza com um toque de sensualidade e muita elegância. Ao exibir detalhes da combinação em sua rede social, a famosa logo arrancou elogios dos seguidores.

