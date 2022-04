Carnaval / Muita ansiedade!

Sabrina Sato e Lexa acompanham apuração das escolas do Rio de Janeiro na Sapucaí

Sabrina Sato e Lexa, que são rainhas de bateria em escolas do Rio de Janeiro, se juntaram com suas agremiações na Sapucaí para acompanhar a apuração do Carnaval

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 17h44

Sabrina Sato e Lexa acompanham apuração das escolas do Rio de Janeiro na Sapucaí - Beatriz Damy/Victor Chapetta/AgNews