Roberto Carlos deixou estrela de Hollywood impressionada em desfile de Carnaval: 'Louca'

A modelo Margaux Hemingway encantou no desfile da Sapucaí, conheceu Roberto Carlos e declarou torcer pela Beija-Flor

Margaux Hemingway (1954-1996) foi uma das estrelas de Hollywood que se encantaram com o Carnaval da Sapucaí. A atriz e modelo norte-americana ficou fascinada pela passarela do samba e impressionada ao conhecer o rei Roberto Carlos (81).

"É inacreditável, não gosto muito de lugares cheios, mas aqui é impossível não se deixar contagiar pela alegria do povo, ou resistir a tanta energia", disse a neta do escritor Enerst Hemingway (1899-1961). Durante sua passagem pela festa, ela estava escoltada pelo amigo Stuart Sundlun.

Ao longo dos desfiles, a artista internacional ainda quis saber sobre tudo o que acontecia na passarela e ainda pediu para explicarem o critério de pontuação utilizado para as escolas de samba, além de ficar impressionada com o fato de que o número de componentes aumentava cada vez mais.

"O que mais me impressiona é ver como tanta gente consegue se organizar em um espaço relativamente pequeno", observou, em conversa com a revista CARAS. Em certo momento, ao ouvir palmas na avenida, a atriz ficou curiosa em saber quem estava sendo aplaudido.

Os aplausos eram direcionados para Roberto Carlos, na época com 53 anos, e sua esposa Maria Rita, que tinha apenas 30 anos. O rei e a atriz se cumprimentaram de modo simpático e ela já declarou ter se tornado mais uma fã na legião de admiradoras do cantor.

"É impressionante como Roberto Carlos é simpático. Eu já tinha ouvido muito falar dele, apesar de ainda não ter tido a oportunidade de conhecer seu trabalho. Estou louca para ouvir suas músicas", declarou. Em sua última visita ao Brasil, em 1976, ela havia passado uma boa temporada no Rio de Janeiro.

Na época, ela gravava o filme Piranha, intitulado Naked Sun em inglês. As locações das filmagens aconteceram em cidades como Angra dos Reis e Paraty. No ano, ela também aproveitou para assistir a um desfile e elogiou o projeto de Oscar Niemeyer para a construção do sambódromo.