Tema de escola campeã do Carnaval, Roberto Carlos foi às lágrimas em ensaio; relembre

O Rei Roberto Carlos ainda arriscou tocar tamborim e desmentiu boatos de affair com rainha de bateria da Beija-Flor

Há 12 anos, Roberto Carlos (81) foi homenageado pela escola de samba Beija-Flor, de Nilópolis, no Rio de Janeiro. No ano de 2011, a agremiação venceu o Carnaval carioca levando calhambeques, lambretas e imagens religiosas para a passarela do samba, somando um total de oito carros alegóricos e 4 mil componentes, divididos em 47 alas.

Na época, o Rei tinha 69 anos e chegou a comparecer aos ensaios da escola para ver tudo o que estava sendo preparado. "A comoção é tão grande que me faltam as palavras. Essa é, sem dúvida, a maior consagração que eu já tive e uma das sensações mais deliciosas que eu experimentei", afirmou o músico, em entrevista à revista CARAS.

No primeiro ensaio, o cantor chegou por volta da meia-noite, vestindo uma camisa azul --sua cor favorita e tom da agremiação. Ele ficou no camarote vip, onde também estavam celebridades como Claudia Raia, Selmynha Sorriso, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, Boni, e o presidente da escola de samba Aniz Abraão David, ao lado de sua esposa, Fabíola David.

Depois de passar algum tempo ao lado das celebridades, o artista decidiu subir ao palco e dançar com Raíssa Oliveira, na época, com 19 anos e rainha de bateria da escola. Os dois enfrentaram até rumores de que estariam vivendo um affair, porém, o rei desmentiu aos risos. "Não existe nada entre nós, somos apenas amigos."

Por fim, o Rei ainda arriscou tocar tamborim durante o ensaio e cantou grandes sucessos de sua carreira, como Nossa Senhora e Como É Grande o Meu Amor Por Você. Seguindo a tradição de suas apresentações, o ícone da Jovem Guarda ainda distribuiu rosas vermelhas para os presentes no ensaio, enquanto fazia o duo ao lado de Neguinho da Beija-Flor, com 61 anos na época. "Vai ser difícil segurar as lágrimas na Sapucaí", completou o artista.