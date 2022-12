Emoções de Roberto Carlos em especial de fim de ano da Globo

O Rei Roberto Carlos grava o seu clássico especial de fim de ano da Globo e divide o palco com time estrelado

Seguindo a tradição que já soma mais de 40 anos, o Rei Roberto Carlos (81) embalou seus súditos em mais uma gravação do especial Roberto Carlos: Como É Grande o Meu Amor por Você, organizado pela Globo. “Depois de mais um ano de desafios, chegamos ao maravilhoso período de Natal, que nos traz sentimentos positivos, a vontade de estar com quem amamos, de celebrar o que realmente importa, o amor. Natal é amor e vida!”, disse o cantor, que entoou sucessos de sua carreira diante de uma plateia formada por mais de 3000 fãs, no Rio.

No palco, o Rei dividiu os holofotes e a voz com convidados para lá de especiais! As irmãs Maiara e Maraisa (34), por exemplo, não esconderam a emoção ao cantar com o ídolo. “Aos 14 anos de idade foi o nosso primeiro encontro com o Rei, ele nos recebeu com todo o carinho do mundo no camarim. Naquele dia, duas meninas profetizaram que um dia iriam gravar uma música com ele. Depois de 20 anos esse grande dia aconteceu”, celebrou Maraisa, que ainda brincou com sua solteirice. “Obrigada, Rei, pela dose de whisky, pelas boas risadas, espero que tenha gostado da minha mãe, sua sogra! Estou profetizando para ver se esse sonho também se realiza!”, brincou ela, se rendendo ao eterno charme do cantor.

Protagonista da trama global das 9, Travessia, Lucy Alves (36) subiu ao palco acompanhada de sua sanfona. “Ontem foi uma noite tão significativa para mim. Que honra estar ao lado do Rei. Realização de um sonho e gratidão eterna”, falou a atriz paraibana, cuja personagem, Brisa, tem como tema a canção Evidências, na versão de Roberto Carlos. Vale lembrar que o cantor é um noveleiro assumido!

FOTOS: GLOBO/FABIO ROCHA E JOÃO MIGUEL JÚNIOR