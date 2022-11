Especial Roberto Carlos é marcado pela presença de famosos e muita emoção

Roberto Carlos recebeu Maiara & Maraisa, grupo Raça Negra e Lucy Alves para a gravação do seu emocionante Especial de Fim de Ano

Na última terça-feira, dia 29, foi gravado o tradicionalíssimo Especial de Fim de Ano do Roberto Carlos (81), que acontece há mais de 40 anos. O programa, transmitido pela TV Globo, vai ao ar no dia 23 de dezembro e contou com a ilustre presença de inúmeros famosos e influenciadores.

No repertório do show, algumas das canções mais populares da música brasileira, como “Emoções”, “Evidências”, “O portão”, “Detalhes”, “Como é grande o meu amor por você”, “Medo bobo”, “Além do Horizonte” e “É tarde demais”, farão a alegria do público, que todos os anos espera ansiosamente pelo projeto do Rei.

A dupla sertaneja Maiara & Maraisa, o grupo Raça Negra e a cantora e atriz Lucy Alves, que atualmente está vivendo a personagem Brisa, em “Travessia”, dividiram o palco com Roberto durante a gravação. Além deles, os influenciadores John Drops, Bruna Griphao, Vitor diCastro e Patrícia Ramos também fizeram parte dessa festa emocionante.

Lucy Alves participa do Especial Roberto Carlos - Globo/João Miguel Júnior

Lucy Alves participa do Especial Roberto Carlos - Globo/João Miguel Júnior

Grupo Raça Negra participa do Especial Roberto Carlos - Globo/João Miguel Júnior

Maiara & Maraisa participam do Especial Roberto Carlos - Globo/João Miguel Júnior

Maraisa, da dupla Maiara & Maraisa, celebrou o encontro com Roberto Carlos através da redes sociais

Após a gravação do Especial de Fim de Ano do Roberto Carlos, a cantora Maraisa (34), da dupla Maiara & Maraisa, utilizou as redes sociais na madrugada desta terça-feira para celebrar a participação. A cantora dividiu com os seguidores uma foto que tirou ao lado de Roberto, quando tinha apenas 14 anos de idade, e celebrou o sonho de poder gravar uma música com ele.

"Aos 14 anos de idade foi o nosso primeiro encontro com o Rei, ele nos recebeu com todo carinho do mundo no camarim, naquele dia duas meninas profetizaram que um dia iriam gravar uma música com ele. Depois de 20 anos esse grande dia aconteceu", escreveu Maraisa na legenda da publicação. Ela continuou: "Obrigada, Rei, pela dose de whisky, pelas boas risadas. Que dia incrível! Obrigada, Deus, obrigada toda minha equipe, e a equipe do Rei que fez esse momento ser inesquecível", ela finalizou.