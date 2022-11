Maraisa celebra gravação com Roberto Carlos e relembra foto que tirou com ele na adolescência

Maraisa foi uma das convidadas do cantor Roberto Carlos em seu especial de fim de ano de 2022

Maraisa (34) utilizou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 30, para celebrar a participação dela e de Maiara (34) na gravação do especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos (81).

Na ocasião, Maraisa dividiu com seus seguidores uma foto que tirou ao lado de Roberto quando tinha apenas 14 anos de idade e celebrou o sonho de poder gravar uma música com ele.

"Aos 14 anos de idade foi o nosso primeiro encontro com o Rei, ele nos recebeu com todo carinho do mundo no camarim, naquele dia duas meninas profetizaram que um dia iriam gravar uma música com ele. Depois de 20 anos esse grande dia aconteceu", escreveu Maraisa na legenda da publicação.

Ela continuou: "Obrigada, Rei, pela dose de whisky, pelas boas risadas. Que dia incrível! Obrigada, Deus, obrigada toda minha equipe, e a equipe do Rei que fez esse momento ser inesquecível", ela finalizou.

Em outra foto publicada por Maraisa, ela aparece apoiada na famosa Mercedes 300 SE 1992 do cantor - modelo que apenas três pessoas tiveram no Brasil, além de Roberto.

O especial de fim de ano de Roberto Carlos irá ao ar no dia 23 de dezembro, na Rede Globo.

