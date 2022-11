Maiara e Maraisa usam looks de R$ 130 mil em gravação de DVD. Saiba detalhes!

Stylist da dupla Maiara e Maraisa explica a criação do visual das irmãs para novo projeto nos palcos

Henrique Cesar Mello Publicado em 12/11/2022, às 10h06

Na noite desta sexta-feira, 11, a dupla sertaneja Maiara (34) e Maraisa (34) gravou seu novo DVD intitulado “Identidade” e os looks chamaram a atenção. Com muita sofrência, do jeito que os fãs gostam, o projeto traz uma nova identidade visual das cantoras. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o stylist Luiz Plínio contou um pouco de como surgiu essa nova identidade e deu detalhes dos looks das cantoras.

“Eu conheci a Maiara em um momento que ambas estavam querendo se redescobrir em relação a imagem, o meu primeiro contato foi com ela. Depois eu conheci a Maraisa, e a nossa sintonia sempre foi sem igual”, começou Luiz.

“Eu busquei trazer uma imagem mais limpa, mais fashion também. Fugindo muitas vezes do que as pessoas esperam de uma dupla sertaneja”, explicou o stylist da dupla, sobre o look delas nesse DVD. “Acredito que todos que acompanham as meninas desde o início da carreira conseguem notar a diferença. Os looks são mais bonitos e atuais, elas estão mais lindas de modo geral”, completou.

Maiara e Maraisa para gravação de DVD - Créditos: Gabriel Gardinni

Luiz também conta que os looks escolhidos para as cantoras são especiais, visto que são de marcas de luxo internacionais. “Cada uma vai mostrar através do look a sua personalidade. A Maiara prefere roupas mais ‘cobertas’, enquanto a Maraisa é mais sexy e mostra sempre mais ‘pele’, como ela mesma diz”, revela.

Com os dois looks juntos somando um total de R$130 mil, as cantoras apostaram em marcas de luxo para a gravação do DVD. Maiara estava com um cropped e uma minissaia, acompanhados de botas de cano alto, na altura da coxa. A roupa faz parte da coleção de verão 2023 da marca libanesa de luxo Zuhair Murad. Enquanto Maraisa usou um conjunto preto trançado da grife italiana Dolce & Gabbana, da coleção passada da marca.

Mesmo com um especialista cuidando de suas roupas, Maiara e Maraisa opinam e aprovam tudo antes de usarem, e ainda sim, sobra espaço para perrengue, como conta Luiz. “A gente ama uma correria e tudo acontece de última hora. O que mais acontece é roupa dando problema durante o show”, brinca.

Como já trabalhou com as cantoras antes, o stylist escolheu o look mais marcante que fez para elas. “O que eu mais amo é de um ensaio que fizemos que ambas vestiram roxo”, conta. “Mas o DVD sei que será incrível e marcante”, pontua.

Maiara e Maraisa para gravação de DVD - Créditos: Gabriel Gardinni

E os planos futuros do stylist para Maiara e Maraisa empolgam qualquer fã da dupla sertaneja. “O Grammy vem logo em seguida… E será lindo!”, disse Luiz, dando um spoiler e empolgado sobre o que vem por aí.

Luiz Plínio começou a trabalhar com a dupla de irmãs depois de fazer um ensaio apenas com Maiara. Logo depois que fez com as duas, não parou de trabalhar com elas, mas além delas, ele trabalha com outros artistas, como a cantora Mari Fernandez.

Vale lembrar que este é o primeiro projeto da dupla Maiara e Maraisa após o famoso "Festa das Patroas 35%", onde as irmãs se uniram à Marília Mendonça, que veio a falecer há pouco mais de um ano atrás, completando um ano do trágico acidente no último sábado, 5.