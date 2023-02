Ator de Titanic já curtiu Carnaval no Brasil com Paolla Oliveira

Ao lado de Paolla Oliveira, astro de Titanic sambou, fotografou e foi elogiado por brasileiros

Há 14 anos, o astro Billy Zane (56), que interpretou o vilão Cal Hockley em Titanic, veio ao Brasil para curtir o Carnaval. No ano de 2009, ele compareceu à Ilha de CARAS, e conheceu diversos brasileiros, entre eles, Paolla Oliveira (40). Ao lado dela, o ator sambou, fotografou e foi elogiado pelos convidados do evento.

Na época, Billy Zane tinha 43 anos, quando se encantou pela simpatia e beleza de Paolla Oliveira, que tinha 26. "Ela é linda e cativante. Adorei tê-la conhecido", elogiou o astro. A famosa, que sambava como Rainha de bateria da Acadêmicos da Grande Rio, também participou da apresentação privada em Angra, que contou com bateria e passistas de Duque de Caxias.

"Quando me viu, ele perguntou, levantando os dois dedinhos para cima, se eu sabia sambar", divertiu-se Paola, que deu um show de gingado e contagiou Billy a sambar também. "Consegui fazê- lo dançar. Ele foi um fofo. E até que não fez feio", complementou ela, garantindo que o astro se jogou no samba.

Billy, que trouxe uma câmera para a viagem, mostrou sua paixão por fotografia ao clicar não só Paolla, como todos os movimentos e curvas das passistas. "Tudo é incrível. Nunca tinha escutado um som como esse. Foi uma experiência única", contou ele admirado.

A simplicidade do astro encantou também convidados de CARAS. "Ele é um gringo no samba. Mas até que tem um gingado legal. Se treinasse um pouquinho mais, poderia virar passista", brincou David Brazil (53), provocando risadas nos convidados. Quem também quis comentar foi a atriz Mirian Martins, a Rosinha de Zorra Total, que contou: "Achei o máximo o encanto dele. Billy ficou com os olhos brilhando".

Com a proximidade do desfile na Sapucaí, Paolla Oliveira também não escondia a felicidade. "Fico diferente quando ouço a bateria. Nem parece que sou eu. Não dá para entender, nem explicar o que é estar diante do coração da escola", disse ela. Na tarde pré-carnavalesca, a atriz expôs seus segredos para a facilidade no samba. "Além de ter samba no pé, precisa se sentir à vontade com os ritmistas. Também tem que se impor, sem deixar de ser feminina, já que é o ponto de delicadeza ali no meio de centenas de homens", assegurou a estrela.