Poliana Abritta exibe tatuagem enorme na coxa ao usar shorts jeans

Apresentadora do Fantástico, Poliana Abritta surpreende ao mostrar o seu look para curtir o carnaval e deixa a tatuagem na coxa à mostra

A apresentadora Poliana Abritta caprichou na escolha do look para se jogar no carnaval. No último final de semana, ela mostrou fotos do modelito que escolheu para se divertir com o marido, Chico Walcacer, no Rio de Janeiro, antes de comandar mais uma edição do Fantástico, da Globo.

A estrela exibiu uma tatuagem enorme que tem na coxa com o desenho de uma caveira com chapéu e óculos. Na foto, ela apareceu com uma camiseta colorida, shorts jeans curtinho e tênis branco. Para completar o visual carnavalesco, ela apostou em um adorno de cabeça colorido.

Vale lembrar que uma das tatuagens mais famosas de Poliana Abritta é o desenho de uma orquídea que ela tem na perna. Esta tattoo costuma aparecer na panturrilha dela quando a artista usar vestidos ou looks com as pernas de fora na TV.

Poliana Abritta exibe a sala de sua casa

A apresentadora Poliana Abritta mostrou um detalhe da decoração de sua casa ao mostrar como foi a torcida de sua família pelo Brasil na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira, 28. A estrela revelou que recebeu a colega de trabalho Maju Coutinho em sua casa para acompanhar o jogo e fotografou o momento para as redes sociais.

Na foto, Poliana registrou o seu marido, Chico Walcacer, os filhos trigêmeos, Manuela, José e Guido, e Maju com o marido, Agostinho Paulo Moura. Todos apareceram reunidos na sala de estar da casa e a decoração do espaço chamou a atenção.