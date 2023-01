De férias, Poliana Abritta exibe tatuagens nas costas e no braço

Discreta com a vida pessoal, Poliana Abritta deixa tatuagens discretas à mostra ao exibir o seu look durante as férias do Fantástico

A apresentadora Poliana Abritta revelou que tem tatuagens discretas em seu corpo, que não costumam aparecer quando ela está no comando do programa Fantástico, da Globo. Neste domingo, 22, ela anunciou que está de férias da TV e aproveitou para mostrar o seu look para curtir o dia tranquilo.

Na foto, ela apareceu com uma camiseta azul com a frase: `Diz que fui por aí`. Então, ela deixou à mostra uma tatuagem que tem em suas costas, perto do ombro, e outro desenho na parte de trás do seu braço direito. Porém, ela não explicou o significado dos desenhos.

Uma das tatuagens mais famosas de Poliana Abritta é o desenho de uma orquídea que ela tem na perna. Esta tattoo costuma aparecer na panturrilha dela quando a artista usar vestidos ou looks com as pernas de fora na TV.

Poliana Abritta exibe a sala de sua casa

A apresentadora Poliana Abritta mostrou um detalhe da decoração de sua casa ao mostrar como foi a torcida de sua família pelo Brasil na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira, 28. A estrela revelou que recebeu a colega de trabalho Maju Coutinho em sua casa para acompanhar o jogo e fotografou o momento para as redes sociais.

Na foto, Poliana registrou o seu marido, Chico Walcacer, os filhos trigêmeos, Manuela, José e Guido, e Maju com o marido, Agostinho Paulo Moura. Todos apareceram reunidos na sala de estar da casa e a decoração do espaço chamou a atenção.