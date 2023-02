Paula, do BBB 23, revela novo pretendente para Carnaval enquanto espera Alface: 'Eu quero muito esse cara'

Paula revelou interesse em Alface, do BBB 23, mas está passando Carnaval com outra colega em mente

Paula (28), do BBB 23, ficou conhecida por manter seus relacionamentos fora da casa mais vigiada do Brasil. Eliminada com o recorde de votos da temporada, ela revelou interesse em Alface (30), colega do reality que ainda está na competição, somente depois que saiu do programa. Em entrevista à CARAS Brasil, a sister contou que, enquanto espera o brother, ela foi curtir o Carnaval na Sapucaí com novo pretendente em mente.

Paula contou que, apesar de já ter saído há alguns dias do BBB, não beijou nenhuma boca ainda porque está esperando alguém específico. "Não estou esperando o Alface, estou esperando uma boca. E vai dar certo. Nem é de dentro da casa do Big Brother, é daqui do Rio de Janeiro. Sério, eu bati o olho e falei: 'Eu quero muito esse cara para mim'. Então eu estou esperando essa boca. Eu encontrei ele no outro Carnaval antes de vir para cá. Lá no Carna Rildy. Eu vou pedir o número dele hoje quando sair daqui", revelou a sister.

Ela também expôs que os dois já se seguem no Instagram, e que o affair só não rolou ainda porque o rapaz achava que o irmão de Paula era seu namorado. "Ele achava que meu irmão era meu namorado. Então eu falei: 'Hoje vou para o Instagram, vou deixar claro que ele não é nada meu além de meu irmão".

ROMANCE COM ALFACE

Apesar de já ter outro pretendente na mira, Paula não descartou o romance com Alface , colega do BBB que ainda está no reality. "Eu quero que ele seja finalista, mas se ele sair eu já falei para a Renata, reserva quatro horas em um quarto de hotel que é só eu e Alface", revelou ela.

A sister também explicou o motivo pelo qual se segurou na casa e não ficou com o brother: "Ele é bem gostoso, mas eu estava muito preocupada em ficar com alguém na casa e estragar o meu jogo". Paula, que não está conseguindo acompanhar o BBB depois de sua saída, garantiu sua posição sobre quem deve ser próximo a sair: "Fora Cristian!".