BBB 23: Biomédica, Paula divide redes com fotos sensuais e vídeos de comédia

Paula Freitas tem poucas publicações em seu Instagram, mas não mantém rede desatualizada

Paula Freitas (28) é uma das participantes da Casa de Vidro da 23ª edição do Big Brother Brasil, que disputa por uma vaga no reality show. A paraense já chegou relembrando suas raízes e dizendo ter orgulho de ser nordestina, e assim, atraiu diversos internautas para suas redes sociais. Agora, no Instagram, ela já acumula mais de 75 mil seguidores.

A biomédica tem poucas publicações em seu perfil, mesmo assim, não deixa a rede desatualizada. Ela tem fotos marcando novas fases em sua vida, como a formatura na faculdade que cursou em Goiânia, o início das aulas de crossfit e até mesmo vídeos que se tornaram tendências nos últimos meses.

A paraense gosta de publicar cliques sensuais, usando biquínis em suas viagens, e também fotos produzidas, com cenário, iluminação e maquiagem diferentes. "Gostosa eu já não sei… Mas uma mulher incrível, decidida, determinada, espiritualizada e que vai conseguir conquistar todos os seus sonhos na vida, eu sei que sou", escreveu em uma legenda.

Além disso, ela também compartilha vídeos de humor, fazendo piadas e contando os perrengues do seu cotidiano. "Me dói tanto sentir fome", legendou em um vídeo em que brinca que chora sem motivo, e talvez tenha chorado por estar com fome. "Sei lá porque eu choro, acho que hoje foi porque eu estou com fome e estressada."

Com o programa, a confinada na Casa de Vidro já deixou claro que a fama não é seu principal objetivo. "Tem gente que quer fama, quer mudar o mundo inteiro; eu só quero esse dinheiro para mudar de vida", afirmou sobre o reality que começa na próxima segunda-feira, 16.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FREITAS (@paulafreitasr_)

BRINCALHONA E BRIGUENTA, CONHEÇA PAULA FREITAS

A possível sister revelou que ouviu uma mensagem de Deus antes de ir para o reality show. Ela contou que tem uma forte intuição e fé. "Ouvi de Deus que até 2024 teria uma chance no BBB. Minha intuição é certeira, espero que ela não falhe no meio do caminho. Me apeguei nisso e fui", contou ela.

Natural de Jacundá, no Pará, ela é biomédica. Ela contou que teve uma boa infância, mas a família perdeu dinheiro ao longo do seu crescimento. Funcionária pública há oito anos, ela pagou a faculdade do seu irmão. Ela diz que é falante e pode incomodar os outros por causa do seu jeito impaciente.

"Eu digo que, eu indo para o BBB, essa é a minha virada de chave. Por isso, o Big Brother é a minha salvação. É para mim e para a minha família. É o prêmio que eu quero. Se a fama vier, é a cereja do bolo. Mas eu quero dinheiro", disse ela.