BBB 23: Paula se declara em festa e ex responde: “Vou esperar o tempo que for preciso"

Durante a última festa da casa, Paula revelou que ainda ama e quer casar com seu ex-namorado

Indireta para o ex? Na verdade, Paula (28) foi bem direta durante a última festa do BBB 23! Na madrugada desta quinta-feira, 26, a biomédica decidiu abrir o coração e explicou porque não quer estabelecer um romance no reality. Em conversa com Bruna Griphao (23), Paula explicou que ainda tem sentimentos por seu ex-namorado, Michel Ailis, que já respondeu a declaração da sister fora da casa.

Em entrevista ao site O Globo, Michel revelou que o sentimento por Paula é recíproco: “Ela é incrível. Eu a amo muito. Eu estou aqui fora e vou esperar o tempo que for preciso pra encontrar com ela novamente”, o ex-namorado se derreteu. Ainda durante a festa, Paula chegou a declarar até mesmo que pensa em firmar um relacionamento mais sério: "Eu quero casar com ele!”, disse a morena.

A revelação surgiu enquanto as sisters conversavam sobre o relacionamento de Bruna e Gabriel, e Paula incentivava a aproximação dos dois: “Tô falando isso porque amo o meu ex. É por isso que eu não fico com ninguém nessa casa.”, explicou.

Durante a confissão, Paula também fez algumas declarações quentes: "Nesse momento eu não poderia ficar com ele, mas quando eu sair vou procurar ele… Ele é um gostoso” e continuou: “Que saudade de tu, cara. De te dar gostoso”, disse a morena sem pudor durante a festa.

Paula é criticada após 'indireta' em festa do BBB 23:

Paula fez algumas declaraçõs sobre GabrielTavares (24) e Bruna na última festa, mas seu trabalho como cupido não agradou o público! Em conversa com a atriz, Paula disse que estava óbvio que os dois se gostavam: "Ô, Bruna, o Gabriel está tão na sua”, disse para loira: “Os dois se gostam mesmo”, complementou

Bruna, que se afastou de Gabriel após recado de Tadeu Schmidt sobre relacionamentos tóxicos, rebateu a sister sobre a dimensão dos problemas entre os dois. Paula disse: “Eu acho podre duas pessoas que se gostam longe uma da outra” e começou a abrir o coração sobre o ex-namorado, e Bruna respondeu: "Mas não é o meu caso com o Gabriel”, disse a loira.