Após clima quente, Paula diz que vai esperar Ricardo fora da casa do BBB23

Paula também revela se pretende voltar para o ex e deixa recado para Juliette

Que o clima entre Paula e Ricardo esquentou durante os últimos dias antes da eliminação da sister todo mundo viu, mas depois da eliminação da Paula nesta terça-feira, 14, como é que fica? Se depender da ex-sister o encontro aqui fora vai acontecer.

Bate-Papo BBB a biomédica se emocionou ao saber que o brother já está sentindo sua falta e revela:

“Ele é quente, tem borogodó. E eu o espero. Estou tranquila, então é o tempo que eu tenho para me preparar para ele até ele sair, que eu espero que demore muito ainda". comentou a sister

Pela manhã, Ricardo chorou durante o Raio-X, com saudade da sister: "No momento que eu mais precisei aqui na casa foi ela que me deu força, sabe?". Ao saber da notícia, Paula se emociona: "Fico tristinha, o Alface é muito especial e estou sentindo falta das pessoas".

E se a biomédica teve um clima com Ricardo dentro da casa, aqui fora o ex-namorado viajou 3 mil km para vê-la na Casa de Vidro e a ex-sister falou sobre ele em um papo com Bruna Griphao, em que afirmou o desejo de casar e ter filhos.

Mas quando a pergunta é se ela pensa em reatar o romance com Michel, a biomédica é direta: "Nesse momento não é possível, quero me curtir e entender o que o BBB está me oferecendo".

A ex-sister atribui o resultado a uma união entre os fãs dos participantes do Quarto Deserto e também de Juliette, depois de ver a proporção que tomou sua discussão com Marília no Jogo da Discórdia. Ela aproveita para deixar um recado para a cantora:

“Você é um fenômeno, incrível! Era para colocar a Marília no lugar dela, porque ela estava se achando demais. Não foi sobre você, não entenda de uma forma ruim", justificou Paula.