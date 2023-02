Paolla Oliveira viraliza na web com série sobre preparação para o Carnaval: 'Decidi fazer diferente'

Atriz, Paolla Oliveira é musa no Carnaval e chama atenção com ensaios nos desfiles das escolas de samba

Paolla Oliveira (40) sempre chama atenção e brilha no Carnaval. Rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio a atriz, que deu o que falar ao participar de mais um ensaio neste domingo, 12, viralizou nas redes sociais ao compartilhar uma série de vídeos falando sobre sua preparação para o evento. "Neste ano, decidi fazer diferente."

Logo no primeiro episódio, a namorada de Diogo Nogueira (41) levantou uma discussão importante, sobre a pressão que as mulheres sofrem para emagrecer até o Carnaval, fazendo dietas e se submetendo a uma rotina pesada de treinos. No vídeo, Paolla entrevista alguns homens sobre como eles se preparam para a folia.

O registro foi gravado no tradicional Samba do Trabalhador, e ressaltou as diferenças com que homens e mulheres são tratados quanto ao Carnaval. "Quero me preparar para o carnaval de outra forma. Livre de julgamentos, feliz e conectada com cada parte potente que trazemos em nós", escreveu, na legenda da publicação.

O primeiro episódio, publicado no último domingo, 12, rendeu diversos comentários positivos na web e já acumula mais de 11 milhões de visualizações e 19 mil comentários. "Demais o projeto! Parabéns! Você e a equipe arrasaram demais! Tem mais né?! Já quero!", escreveu a atriz Fernanda Paes Leme, nos comentários do vídeo.

E a artista acertou em cheio. O segundo episódio foi disponibilizado na noite desta segunda-feira, 13, e também trouxe outro tema importante: As histórias e o orgulho que as passistas carregam em si, para além do samba no pé que exibem nas passarelas do samba. A publicação já ultrapassa 1 milhão de visualizações, em menos de 24 horas.

"No carnaval, nossos corpos enquanto mulheres, ficam em evidência, ganhando a avenida e as ruas com muita vibração positiva e energia. E se a gente ouvisse as histórias plurais que guardam cada um desses corpos? Vamos?", escreveu Paolla, convidando o público a assistir ao episódio.

Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro acontecerão no próximo final de semana. No domingo, 19, as escolas Império Serrano, Grande Rio, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira tomam conta da avenida. Já na segunda, 20, a Sapucaí será palco para Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-Flor e Viradouro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

PAOLLA OLIVEIRA NÃO ABRE MÃO DA CERVEJA NA PREPARAÇÃO PARA O CARNAVAL

A majestade da Acadêmicos do Grande Rio, que é admirada e desejada, é ciente de todos os rótulos que surgem em relação ao Carnaval, mas, sempre que pode, tenta fugir dos estereótipos e das armadilhas que eles criam.

"Era como se devesse algo mesmo quando estava me sentindo bem e feliz. Hoje estou redescobrindo beleza e sensualidade alicerçadas não somente na minha autoimagem, mas também na minha autoconfiança. Cada passo dado me aproxima mais da segurança de bancar quem sou, minhas características, personalidade e sim, a beleza e sensualidade que enxergo em mim", disse, em conversa com o G1.

"Os estereótipos ainda existem e é sempre complexo se desvencilhar deles, mas há outras coisas emergindo, como mulheres em vários setores de uma escola de samba, blocos femininos e feministas com humor e sátira ao que é historicamente machista e opressor. Temos conversas mais francas sobre corpos e expectativas criadas em torno deles e homens começando a ter contato com seus limites e mulheres se libertando dos que um dia lhe foram impostos", completa ela sobre o assunto.