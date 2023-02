Com novo visual, Paolla Oliveira deixa corpaço à mostra em look todo recortado e transparente

Rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira mostra samba no pé e rouba a cena com look em transparência que evidenciou suas curvas

A atriz Paolla Oliveira (40) chamou atenção no último ensaio da Grande Rio em Duque de Caxias na noite de quinta-feira, 9, antes do desfile oficial de Carnaval.

Rainha de bateria da escola de samba carioca, a artista surgiu exibindo seu novo visual com os fios mais curtinhos na altura do ombro, após passar meses com os cabelos compridos para viver a personagem Pat na novela Cara e Coragem, da Globo.

Para a ocasião, a famosa apostou em um look bem diferente, todo nude com um tecido transparente e franjas brilhantes, deixando à mostra seu corpaço escultural e as pernas torneadas. À frente da bateria, Paolla mostrou seu samba no pé. Apesar do look com transparência, um tecido por baixo cobria suas partes íntimas.

Em seu feed no Instagram, Paolla compartilhou detalhes de seu look. "Sou Grande Rio, carregada de axé", escreveu ela ao postar os cliques do fotógrafo Gilberto Dutra.

"Maravilhosa!!!", elogiou Camila Pitanga nos comentários. "Rainha", exaltou Yasmin Brunet, que é musa da escola neste ano.

O modelito dividiu opiniões entre os seguidores. "Não curti esse look", "Meu Deus de onde tiraram os figurinistas dessa moça??", "A roupa não combinou com a beleza da Paola", criticaram alguns internautas. "Só as recalcadas que sempre acham um defeito. Tá linda, Paolla", "É sobre isso: mulher REAL, de verdade!! Vai e ARRASA!", destacaram outros.

Confira os registros de Paolla Oliveira no ensaio da Grande Rio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Brazil (@davidpixbet)

Fotos: Paulo Tauil/ AgNews

Diogo Nogueira posta cliques românticos com Paolla Oliveira e declara saudade

Apaixonado, o cantor Diogo Nogueira encheu seu feed de amor na manhã de quinta-feira, 09, ao usar as redes sociais para se declarar para a amada! O sambista, que assumiu namoro com a atriz Paolla Oliveira em julho do ano passado, não esconde o que sente pela gata e sempre faz questão de mostrar seu amor publicamente.

Desta vez, ele compartilhou uma foto com três cliques dos dois juntinhos, em diferentes momentos, e comentou sobre a falta que está sentindo da artista. Ao legendar a publicação cheia de chamego em seu feed no Instagram, Diogo escreveu: "Saudade, moça bonita!!", declarou. "Saudade!", respondeu Paolla nos comentários do post. Vale lembrar que Diogo fez uma música em homenagem a Paolla, Flor de Caña.

