Paolla Oliveira dá adeus para o cabelão e surge com os fios mais curtos

Paolla Oliveira arrasa ao exibir seu novo corte de cabelo antes de se jogar no samba em ensaio para o carnaval de 2023

Depois de passar vários meses com o cabelo comprido para atuar na novela Cara e Coragem, da Globo, a atriz Paolla Oliveira (40) está com novo visual! Nesta quinta-feira, 9, ela exibiu imagens do seu novo corte de cabelo antes de se jogar no samba.

Em um vídeo nas redes sociais, a estrela apareceu com o cabelo cortado na altura dos ombros e em um estilo reto, com as pontas mais claras. Antes disso, ela usava o cabelo comprido e com megahair por causa de sua personagem na novela Cara e Coragem.

“Ela está diferente, ela! Hoje tem ensaio e a expectativa só aumenta. Bora pra Grande Rio, meu povo!”, disse ela, que é a rainha de bateria da agremiação no carnaval de 2023.

Vale lembrar que este será o quinto ano de Paolla Oliveira no desfile da Grande Rio. Ela brilhou na frente da bateria da escola de samba nos anos de 2009, 2010, 2020 e 2022. "Garantida estou. Foi engraçado, porque quando voltei (para o posto de rainha de bateria da Grande Rio), eu fiquei pensativa... Mas gosto tanto, que quando eu voltei, ele (Jayder Soares, presidente de honra da escola) falou: ‘Agora você vai ficar aí, hein! Não vai sair! Eu quero que você fique'. Então ele já tinha falado lá atrás. Aí, obviamente, veio esse desfile maravilhoso, deu tudo tão certo, e ele realmente confirmou o que tinha falado antes", disse ela ao site Gshow.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Diogo Nogueira faz homenagem para Paolla Oliveira

Nesta semana, o cantor Diogo Nogueira fez uma homenagem para a namorada, a atriz Paolla Oliveira. Ele mostrou algumas fotos do casal na rotina juntos e falou sobre o amor deles."Saudade, moça bonita!!", declarou."Saudade!", respondeu Paolla nos comentários do post. Vale lembrar que Diogo fez uma música em homenagem a Paolla, Flor de Caña.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão namorando desde 2022. Recentemente, ela contou que mesmo não morando com o amado, tudo é muito pertinho: "Não. Se a gente quando está junto não vive uma vida mais intensa, perto. Daqui a pouco é show para um lado, novela para outro. Então, é tudo pertinho. Quase uma escova de dente juntada”, disse