Cobrindo apenas o necessário, Paolla Oliveira deixa bumbum GG escapar

Atriz Paolla Oliveira ostentou corpaço monumental em ensaio de Carnaval e impressionou com tanta beleza

Rainha da Grande Rio, a atriz Paolla Oliveira (40) está arrasando com seus looks para os ensaios da escola. Neste domingo, 12, a famosa não decepcionou e impressionou com mais uma roupa nada discreta.

Nos registros publicados em sua rede social, a artista apareceu cobrindo apenas o necessário com uma peça cheio de brilhos, deixando escapar suas curvas esculturais, principalmente o seu bumbum empinado.

"Hoje o ensaio com @GrandeRio está sendo na avenida, pra já sentir um pouco da emoção e expectativa pro desfile. Semana que vem é VALENDOOOOO! Ansiosos? Eu tô!", escreveu Paolla Oliveira na legenda das fotos deslumbrantes.

++ Paolla Oliveira dá adeus para o cabelão e surge com os fios mais curtos

Não demorou para os comentários da publicação se encherem de elogios dos admiradores da namorada de Diogo Nogueira (41). "Muito deusa", enalteceram os fãs. "Não tem pra ninguém", falaram outros sobre a atriz.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira chocou ao passar a tesoura nos fios. Sem aplique, a famosa ostentou seu corpaço usando seu novo visual em mais um ensaio da Grande Rio.

Paolla Oliveira arrasa em ensaio; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira impressiona ao mostrar obra de sua nova mansão: ''Um sonho''

A atriz Paolla Oliveira revelou em sua rede social recentemente que está construindo a casa dos seus sonhos, ou melhor uma mansão! Em alguns registros, a famosa mostrou um pouco de sua futura residência.

Nos cliques, a artista apareceu curtindo uma piscina imensa e sem água ainda, além de ter feito uma selfie com uma parte que ainda está sendo levantada.

"A beleza do caos. Hoje foi dia de visitar minha obra. Os desejos são novos e muitos, mas o perrengue de obra, basicamente os mesmos. Quebra, junta, levanta, derruba e assim tudo vai acontecendo. Estamos construindo um sonho. Não é fácil, mas sem dúvida, muito bom", contou.