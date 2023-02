Natacha Horana brilha como musa da Mocidade após sobreviver a incêndio: "Superação"

Ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana também foi musa da Gaviões da Fiel em São Paulo

Após sobreviver a um incêndio em uma lancha em Fernando de Noronha, Natacha Horana (29) foi só alegria no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel.

A estreia da ex-bailarina do Faustão no Carnaval do Rio não poderia ser melhor. Além de desfilar por uma das mais tradicionais escolas de samba carioca, a dançarina desfilou como musa da agremiação.

"Há espaço para todas que amam o carnaval e querem se dedicar à escola. Musa é apenas um posto. O carnaval vai muito além disso. Ele é democrático e plural. Na Mocidade, por exemplo, tem sambista e menina na comunidade ocupando o cargo. Estamos juntas, batalhando pela escola, na maior festa popular do mundo", pondera.

No desfile, Natacha usou uma fantasia de 40 mil cristais e 600 penas de faisão. O figurino, batizado de "Anunciação", custou 35 mil reais.

Na última sexta-feira, 17, Natacha também desfilou pela Gaviões da Fiel, no desfile das escolas de samba de São Paulo, no sambódromo do Anhembi.

Ela falou sobre sua relação com a rainha de bateria da agremiação paulistana, Sabrina Sato (42), que assim como ela já brilhou no balé do Faustão, só que em uma outra época.

Natacha até se inspira na apresentadora. "Sabrina e Viviane Araújo me inspiram muito. Sabrina pelo empenho e dedicação com todas as escolas que ela desfila. Ela se dobra para conseguir a perfeição. E a Viviane, que é um ícone do carnaval. Rainha mor da vida", pontua.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natacha Horana (@natachahorana)

Ex-bailarina do Faustão é hospitalizada após lancha pegar fogo em Fernando de Noronha

A embarcação que Natacha Horana estava com duas amigas pegou fogo. Elas foram socorridas por pescadores que passavam próximo ao local, e em seguida encaminhadas para o hospital.

Após o susto, Natacha se pronunciou para tranquilizar os fãs e fazer um agradecimento. "Quem cuida de mim não dorme. Nem cochila. Obrigada, Deus. Sou muito protegida", escreveu a dançarina.