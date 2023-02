Magérrima, Sabrina Sato aposta em maiô cavado e com flores para desfile na Sapucaí

Rainha de bateria da Vila Isabel, Sabrina Sato ostenta a barriga sarada e as pernas torneadas ao usar fantasia mínima na Sapucaí

A apresentadora Sabrina Sato brilhou em mais um carnaval como a rainha de bateria da escola de samba Vila Isabel na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na madrugada desta terça-feira, 21, a estrela cruzou a passarela do samba com uma fantasia ousada e cavada.

Ela usou uma fantasia que representa a Flor da Festa, para simbolizar a beleza das flores que enfeitam as festas juninas do Brasil. O look era composto por um maiô cavado e com aplicações de flores, além de ter o busto recortado. Para completar o visual, ela usou adereço de cabeça e também um costeiro todo enfeitado com flores.

Sato brilhou na Sapucaí, mas confessou que não estava muito bem durante o dia. Antes do desfile, ela desabafou: “Amanheci muito gripada, estou me sentindo meio mal. Acordei com a imunidade baixa hoje”.

Vale lembrar que a apresentadora já tinha desfilado pela escola de samba Gaviões da Fiel no carnaval de São Paulo na sexta-feira.

Atualmente, Sabrina Sato faz parte do time de jurados do programa The Masked Singer, da Globo.

Fotos: Daniel Pinheiro / AgNews

Sabrina Sato escolhe look embalado à vácuo após desfile

Após o desfile na Vila Isabel, Sabrina Sato foi curtir o restante da noite de folia em um camarote na Sapucaí. Ela trocou de fantasia e voltou a demonstrou a sua irreverência no look ousado. A beldade apareceu com um body azul com estampa de céu.

O modelito cavado e justo ao corpo destacou as curvas impecáveis da estrela. Para completar o visual, ela colocou pulseiras enormes e coloridas e também um chapéu estiloso.

Fotos: JC Pereira / AgNews