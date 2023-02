Cobrindo só o necessário, Sabrina Sato exibe corpaço fora do comum em desfile da Gaviões da Fiel

Com fantasia de São Jorge, Sabrina Sato deu show de carisma e beleza ao sambar pela décima nona vez com a Gaviões

A apresentadora Sabrina Sato (42) arrasou ao sambar pela décima nona vez na Gaviões da Fiel. Neste sábado, 18, a famosa amanheceu o dia na avenida e fez a arquibancada levantar com sua animação e carisma.

Rainha da escola desde 2018, a mãe de Zoe(4) roubou a cena com uma fantasia de São Jorge para o tema de liberdade religiosa. Cobrindo apenas o necessário com as peças vermelhas, a ex-BBB provou mais uma vez que é dona de um corpo escultural fora do comum.

Durante sua passagem pelo local, Sabrina Sato impressionou ao exibir suas curvas bem desenhadas, principalmente a entradinha do abdômen e o bumbum mega empinado.

Além do "body" vermelho com garras e outros detalhes imitando fogo, a artista ainda calçou botas, uma grande asa e um arranjo na cabeça.

Veja a fantasia de Sabrina Sato na Gaviões da Fiel:

Em sua rede social, Sabrina Sato compartilhou um clique pronta para o momento e falou sobre sua fantasia. "Nessa corrente eu sou mais um Guerreiro de São Jorge, mensageiro de Ogum! @gavioesoficial

Santo guerreiro adorado em diversas partes do mundo e por gente de diferentes crenças, São Jorge, hoje, abençoa e protege o desfile da nação corinthiana no Anhembi. Entraremos na avenida com a força e a determinação de São Jorge. Unidos pela paixão pelo Carnaval e pela fé em Jorge, vamos fazer história essa noite", disse ela.

Filha de Sabrina Sato pega a mãe de surpresa ao fazer pedido inusitado: “Nunca mais!”

A pequena Zoe, de apenas 4 anos de idade, deixou os papais desconcertados ao fazer um pedido um pouco inusitado para Sabrina Sato e Duda Nagle (38).

Durante o vlog gravado para o seu canal no Youtube, a apresentadora e dançarina foi surpreendida pela filha com um pedido inesperado.

"Ela impressiona muito, não só a gente, como todo mundo que convive com a gente também", disse Sabrina durante o vídeo.

Enquanto estava no carro, a artista recebeu uma ligação do pai da herdeira, pedindo que comparecesse na escola para ela levar os documentos necessários para finalizar a matrícula de Zoe.

De repente, a pequena roubou a cena no telefone ao pedir encarecidamente um favor para a mãe: "Oi, mãe. Te amo! Estou aqui até agora. A gente 'está acabando de sair para casa'... Né? Ô mãe, 'pode me trocar' de nome?", questionou a menina, que deixou os pais completamente sem reação.

Sem palavras, Sabrina caiu no riso e perguntou para filha por qual nome ela queria ser chamada. “Letícia... Não! Teresa! Pode ser Teresa? Teresa para sempre!", respondeu Zoe. "Teresa para sempre? Você nunca mais quer [ser Zoe]...?", perguntou o pai. "De Zoe para Teresa, então?", perguntou a mamãe coruja.