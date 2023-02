Longe de Léo Santana no Carnaval, Lore Improta abre o jogo sobre casamento: 'Me respeito'

Lore Improta completou dois anos de casamento longe do marido e não escondeu alegria para o Carnaval

Lore Improta (29) marcou o Carnaval de 2023 ao desfilar na Sapucaí. A musa, que tinha acabado de completar dois anos de casamento com o marido, Léo Santana (34), deu um show de samba no Rio de Janeiro e esteve presente no Nosso Camarote. Em entrevista à CARAS Brasil, a loira não conseguiu esconder a alegria e a ansiedade para o desfile e ainda abriu o jogo sobre seu relacionamento.

"Como a gente está vivendo essa fase tão especial, eu e o Léo, as pessoas estão mais de olho em mim. Essa pressão maior para tentar administrar tudo. Mas está sendo muito especial, estou muito feliz, muito ansiosa, estou recebendo muito carinho aqui na Sapucaí. É meu quarto ano desfilando pela Viradouro, uma escola que me abraça. A comunidade me abraça e eu estou muito feliz", compartilhou Lore Improta .

A musa, que ficou sem dormir na noite anterior ao desfile, contou que teve que ir e voltar para São Paulo no mesmo dia, e ainda assim não conseguiu tirar o Carnaval da cabeça: "Estou muito ansiosa, parece que é minha primeira vez na Sapucaí".

Lore Improta completou dois anos de casamento com Léo Santana na segunda-feira, 20, mas não conseguiu se encontrar com o amado para celebrar a ocasião. "A gente faz dois anos de casados, mas estamos longe um do outro. Ele está aqui no Rio, fazendo show agora, mas a gente não vai ter como se encontrar. Infelizmente ele não vai ter como passar aqui na Sapucaí, porque ele vai ter que voltar já. Amanhã ele faz show cedo em Salvador", contou ela. Apesar de não poderem se encontrar na própria data especial, os dois vão comemorar com uma viagem em grande estilo, garantiu a loira: "A gente vai viajar para a Tailândia semana que vem".

O casal vai conseguir se reencontrar com a filha de pouco mais de um ano antes de partirem para a viagem. "A gente ficou essa semana toda em Salvador, então ela esteve com a gente em casa. Deu para curtir, reenergizar, dar aquele abração, cheirinho, aperta. Hoje ela está na casa da minha mãe, com meus pais. Amanhã eu já volto para Salvador, Léo também, então ela volta para casa para podermos ficar grudadinhos antes de viajar", confirmou Lore Improta.

RELAÇÃO COM LÉO SANTANA

Com o recente assédio da mídia e dos fãs com Léo Santana , muitos pensaram que a relação do casal poderia estar abalada, mas Lore Improta garantiu que nada chegou perto de interferir no relacionamento. "Eu levo na brincadeira mesmo. Acho que tem que ser leve, se não, só faz mal para a gente mesmo", explicou.

"As pessoas não acreditam, mas a gente é muito tranquilo. Tanto ele comigo quanto eu com ele. A gente amadureceu muito no nosso relacionamento. Acho que é sobre isso, quando a gente confia na pessoa que a gente está, quando confiamos em nós mesmos. Eu me garanto muito assim, como mãe, como mulher, como profissional. Eu acho que quando a gente tem segurança em si, não tem por que ficar brigando e desgastando o relacionamento com isso. Eu me respeito, eu respeito ele, e é sobre isso. É sobre o que a gente tem dentro de casa, nossa cumplicidade e nosso amor", declarou Lore Improta sobre a relação com o marido, Léo Santana.