Lore Improta usa fantasia cavada sem tapa-sexo: "Medo de pular para fora"

Lore Improta é musa da Viradouro e revelou detalhes sobre os momentos antes de entrar na Sapucaí

Lore Improta (29) desfilou como musa da Viradouro. A dançarina, que é casada com Léo Santana (34), contou na concentração que não estava usando tapa-sexo.

A fantasia de Lore retrata a época do ciclo do ouro na história de Rosa Maria Egipcíaca (1719-1771) — que serviu de inspiração para o tema do enredo da agremiação neste ano.

O desfile também teve referências ao misticismo e à igreja católica — a homenageada foi apontada como herege nos tempos de Inquisição.

A decisão de não retratar exatamente a mulher que inspirou o samba foi pensada devido às suas aulas de letramento racial.

Rosa Maria Egipcíaca chegou aos seis anos de idade ao Rio de Janeiro, escravizada, foi de meretriz a santa, e é apontada como a primeira negra a escrever um livro no Brasil, onde viveu no século XVIII.

Nesta segunda-feira, 20, Lore revelou ter tomado uma injeção para suportar as dores nos pés - em virtude do diagnóstico de Neuroma de Morton, doença que causa dor e incômodo na região.

Lore Improta fala sobre cura da diástase: "Sem poder fazer abdominal"

Lore Improta falou sobre o tratamento que fez por meses para se curar de uma diástase de quase cinco centímetros após a gravidez de Liz (01), sua primeira filha.

A dançarina mostrou o físico atual em uma foto postada em seu perfil no Instagram e afirmou não ter passado por cirurgia para recuperar o formato original de sua barriga.

"Eu tive 4,5 de diástase e ela fechou completamente. Fiz exercício de LPF com a minha fisioterapeuta. Mamães, é super importante cuidar disso logo após o parto. Eu fiz por 3 meses. Fiquei meses sem poder fazer abdominal até ela fechar completamente. Não fiz cirurgia", disse.

Ela ainda detalhou que fez fisioterapia pélvica para conter escapes de urina: "Também fiz fisioterapia pélvica. Eu tinha muito escape de xixi na gestação e hoje não tenho mais. É preciso cuidar".