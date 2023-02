Leticia Spiller relembra carnavais com os filhos: ''Meus piticos''

Atriz Leticia Spiller encantou ao resgatar fotos de carnavais com os filhos, Pedro Novaes e Stella Loureiro

A atriz Leticia Spiller (49) aproveitou clima de Carnaval e de tbt na rede social para relembrar fotos com os filhos, Pedro Noves (26) e Stella Loureiro (12), na folia. Nesta quinta-feira, 16, a famosa compartilhou cliques de momentos com os herdeiros na data e encantou.

Nos registros, a loira apareceu fantasiada se divertindo com os filhos, que também surgiram vestidos para o Carnaval. A pequena Stella roubou a cena ao surgir toda fofa de gatinho e fada. Já Pedro chamou a atenção ao aparecer de pirata.

"#tbt de alguns carnavais com meus piticos", relembrou Leticia Spiller as fotos cheias de amor com os filhos.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram o trio de elogios. "Lindas", admiraram os fãs. "Recordar é viver", escreveram outros.

Veja as fotos de Leticia Spiller com os filhos em carnavais:

Leticia Spiller faz homenagem para o ex-marido, Marcello Novaes

A atriz Leticia Spiller encantou seus fãs ao mandar um recado para o ex-marido, o ator Marcello Novaes (60). Os dois foram casados no passado e tiveram um filho juntos, o ator e músico Pedro Novaes. Neste final de semana, o artista completou 60 anos de vida e ganhou uma homenagem especial.

No Instagram, Spiller mostrou fotos antigas de Novaes com o filho e falou de sua admiração por ele. "Hoje é o dia desse cara que eu admiro muito! Não apenas por ser o pai do meu filho , mas porque é um ser humano incrível, generoso, amoroso e compassivo. Te desejo todo amor que houver nessa vida ! Te amamos papai", disse ela na legenda.