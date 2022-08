Leticia Spiller faz homenagem para o ex-marido, Marcello Novaes

Show de maturidade! Leticia Spiller surpreende ao escrever recado de aniversário para o ator Marcello Novaes, que é pai do seu filho, Pedro Novaes

CARAS Digital Publicado em 13/08/2022, às 17h50

A atriz Leticia Spiller (49) encantou seus fãs neste sábado, 13, ao mandar um recado para o ex-marido, o ator Marcello Novaes (60). Os dois foram casados no passado e tiveram um filho juntos, o ator e músico Pedro Novaes (25). Neste final de semana, o artista completou 60 anos de vida e ganhou uma homenagem especial.

No Instagram, Spiller mostrou fotos antigas de Novaes com o filho e falou de sua admiração por ele.

"Hoje é o dia desse cara que eu admiro muito! Não apenas por ser o pai do meu filho , mas porque é um ser humano incrível, generoso, amoroso e compassivo. Te desejo todo amor que houver nessa vida ! Te amamos papai", disse ela na legenda.

Pedro Novaes também homenageou o pai. Nos stories do Instagram, ele mostrou imagens do pai andando de moto no interior e falou do seu amor. “Aniversário do meu pai hoje. Te amo infinito, obrigado por tudo. Meu melhor amigo. Sempre vou estar aqui do teu lado”, disse ele.

Marcello Novaes também é pai de Diogo Novaes, fruto de outro relacionamento. Atualmente, o ator pode ser visto como o Eugênio na novela Além da Ilusão, da Globo.

Veja as homenagens para Marcello Novaes: