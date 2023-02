Karol Conká, Sabrina Sato e Carla Diaz: Saiba quais famosos estão confirmados no Carnaval de SP

Há poucos dias do Carnaval, famosos mostram ensaios e looks para desfilar em SP

Um dos feriados mais esperados do ano é o Carnaval. Com os dias de folia cada vez mais próximos, diversos famosos já mostraram suas rotinas de treinos e ensaios para desfilar por suas escolas de samba do coração. No Rio de Janeiro, um time de estrelas de prepara para entrar na passarela e isso acontece também na cidade de São Paulo: Diversos famosos irão passar pelo Sambódromo do Anhembi.

Mileide Mihaile, ex-esposa do cantor Wesley Safadão, irá desfilar pela Independente Tricolor. Ela será rainha de bateria da escola de samba. Em seu perfil oficial do Instagram, ela já mostrou para os seus mais de 5 milhões de seguidores os ensaios que participou e também um look dourado, que foi sua escolha para estrear nos ensaios técnicos.

A mais nova mamãe, Viviane Araújo irá desfilar como rainha de bateria da escola Mancha Verde. A musa, mãe de Joaquim, de apenas cinco meses, compartilhou diversas fotos em seu perfil oficial do Instagram, alternando também com a escola do Rio de Janeiro Salgueiro, pela qual ela também irá desfilar, na Sapucaí.

EX-BBBS ARRASAM NOS DESFILES DE CARNAVAL

A cantora Karol Conká também vai desfilar no sambódromo. Dona da maior rejeição da história do Big Brother Brasil, a rapper desfilará pela Rosas de Ouro. Em seu perfil oficial do Instagram, ela publicou apenas um vídeo agradecento pelo convite feito pela escola de samba. "Que honra ser convidada pra desfilar na Rosas de Ouro junto com um time de pessoas maravilhosas com o enredo 'KINDALA'", escreveu.

Além dela, a campeã da 20ª edição do programa, Thelma Assis também irá marcar presença nos desfiles de São Paulo. A médica irá desfilar pela Mocidade Alegre e também fez questão de mostrar aos seguidores os preparativos, ensaios e looks para o Carnaval paulista.

"Vestida de Sol Nascente para o terceiro ensaio técnico da Mocidade Alegre . Após homenagear Yasuke e a sua ancestralidade, trago no look de hoje 'a cor da noite beijando o sol nascente', como diz a letra do samba que vamos levar pra avenida. África e Japão unidas em um só enredo! Vamos com tudo minha escola querida", escreveu ela, contando os dias para o desfile.

Já Sabrina Sato, musa da televisão brasileira e também ex-BBB, desfilará pela Gaviões da Fiel. A apresentadora é rainha da escola paulistana e sempre marca presença no Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em seu Instagram, ela surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos do ensaio e mostrar seu look inusitado.

Sato surgiu com o corpo completamente coberto por uma roupa com pedras pequenas e brilhantes cor de rosa. "Aqui é Gaviões! No nosso ensaio técnico, mesmo embaixo de chuva, o público foi Fiel.

Obrigada Anhembi! Muito obrigada por tanto carinho. Obrigada Bateria Timão", escreveu.

Outra ex-participante do Big Brother Brasil que também irá desfilar em São Paulo é a atriz Carla Diaz. A ex-Chiquititas é madrinha de bateria da escola Estrela do Terceiro Milênio e já mostrou nas redes como está empolgada com o desfile e o feriado. "Postei todas, pois sou incapaz de escolher apenas uma. O mood do carnaval me pegou e eu não quero sair dele!", escreveu, após compartilhar fotos de um ensaio fotográfico.

