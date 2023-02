Carnaval 2023: Saiba quais famosos estão confirmados nos desfiles do Rio de Janeiro

Prontos para desfilar no Carnaval, confira quais famosos se apresentarão no Rio de Janeiro

Na contagem regressiva para o Carnaval de 2023, os preparativos para os desfiles já estão quase terminando. Com ensaios, figurinos, música e carros alegóricos, o que não pode faltar para o evento icônico são as celebridades. Prontos para desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, confira quais famosos se apresentarão em cada escola do Rio de Janeiro:

GRANDE RIO

A Grande Rio, que já é conhecida por ter muitos famosos em seu desfile, será a agremiação com mais celebridades no Carnaval de 2023 . Com a música entoada por Zeca Pagodinho (64), que será o próprio homenageado no desfile, Paolla Oliveira (40) vai exibir seu charme acompanhada do namorado e músico que ajudou a compor o samba-enredo, Diogo Nogueira (41). Yasmin Brunet (34), assim como sua mãe, estará no Rio para desfilar, apesar de estarem em agremiações diferentes. Além dela, também participarão da apresentação as atrizes Monique Alfradique (36) e Mônica Carvalho (51), as modelos Renata Kuerten (34) e Gabriela Versiani (24), as influencers Mileide Mihaile (33) e Pequena Lo (27), a cantora Pocah (28), o cantor Xamã (33) e o promotor David Brazil (53).

PORTELA

A Portela também está garantida quando se trata de celebridades para compor o desfile. Sheron Menezes (39), que já desfilou como Rainha de Bateria da escola em 2011 e 2012, volta para celebrar os cem anos da agremiação. Ao seu lado, estarão também Arthur Picoli (28) e Luiza Brunet (60).

VILA ISABEL

Vila Isabel também contará com nomes de peso das celebridades. Quem liderará a escola como Rainha de Bateria será Sabrina Sato (42), que já ocupa o posto desde de 2011. Apenas em dois desfiles durante esse período ela não se apresentou, no ano de 2020 foi substituída por Aline Riscado (35) e em 2021, quando não teve desfile por conta da pandemia. Ao seu lado desfilará Gabi Martins (26) do BBB20.

BEIJA-FLOR

Na Beija-Flor, quem puxará o samba- enredo será a cantora Ludmilla (34), acompanhada por Giovanna Lancellotti (29) e Anielle Franco (38), que estarão desfilando pela escola.

Outras escolas que também se apresentarão no Carnaval do Rio e contarão com nomes de peso para a apresentação são a Viradouro, que contará com a atriz Erika Januza (37) e a youtuber Lorena Improta (29), e a Mangueira, que vai embelezar o desfile com Thelminha (38), vencedora do BBB20, e Margareth Menezes (60), ministra da cultura.