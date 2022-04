Sabrina Sato vai desfilar no Rio de Janeiro e em São Paulo na mesma noite

Rainha da Unidos de Vila Isabel e madrinha da Gaviões da Fiel, Sabrina Sato desfilará no mesmo dia

Contando os minutos para o Carnaval 2022, Sabrina Sato (40) está mais que pronta para pisar na Sapucaí e no Anhembi!

Isso mesmo, a apresentadora vai desfilar por duas escolas de samba no mesmo dia! Sabrina Sato, madrinha da Gaviões da Fiel vai se apresentar em São Paulo, dia 23 às 23h35.

E como rainha da bateria da Unidos de Vila Isabel, Sabrina desfila no mesmo dia, mas no horário das 3h30, no Rio de Janeiro.

E claro, os ensaios da musa estão a todo vapor, e na última terça-feira, 19, Sabrina mostrou todo seu samba no pé durante o ensaio da Gaviões da Fiel.

