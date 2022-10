Cantora Ludmilla será a voz feminina da Beija-Flor na Sapucaí em 2023

A cantora Ludmilla vai cantar o enredo de escola de samba ao lado de Neguinho da Beija-Flor

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 07h53

A cantora Ludmilla (27) foi anunciada, na noite de quinta-feira, 20, como a segunda voz de intérprete da Beija-Flor de Nilópolis para o Carnaval 2023. O anúncio foi feito durante a solenidade de coroação de Lorena Raissa (15), como a nova rainha de bateria da escola, em uma festa realizada na quadra da agremiação, localizada em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

"Seja bem-vinda, Ludmilla! A convite de Neguinho da Beija-Flor, a cantora irá reforçar os vocais da azul e branca de Nilópolis em 2023. Vamos com tudo, Lud!", comemorou a agremiação carioca.

Na quadra da agremiação, ela cantou ao lado de Neguinho da Beija-Flor, com quem dividirá os vocais da Marquês de Sapucaí, na edição da maior festa brasileira no ano que vem. Na mesma noite, a escola escolheu o seu samba-enredo.

Em 2023, a Beija-Flor de Nilópolis apresentará o enredo “Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência“. Na avenida, a escola irá defender a importância do protagonismo popular na luta por um Brasil que busca a sua emancipação política brasileira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GRES BEIJA-FLOR DE NILÓPOLIS (@beijafloroficial)

Como surgiu o convite à Ludmilla?

Segundo a cantora, o convite havia sido feito pelo intérprete da escola no ano passado, para o desfile deste ano, mas ela não pôde aceitar por dificuldade de organizar sua agenda de shows de modo que tivesse disponibilidade no carnaval. Ludmilla disse que dessa vez conseguiu conciliar e está muito feliz de atravessar a Avenida no carro de som, ao lado de Neguinho da Beija-Flor, uma novidade em sua carreira.

Nas redes sociais, Ludmilla comemorou o convite. “Eu vou puxar o samba com o Neguinho da Beija-Flor em 2023. Esse é o tweet”, escreveu a cantora. “Muito feliz!”, acrescentou ela.

Ludmilla é anunciada como a nova intérprete da Beija-Flor. Foto: Reprodução/Twitter

Neguinho da Beija-Flor cantará novamente com uma mulher

Essa não será a primeira vez que Neguinho da Beija-Flor dividirá o microfone com uma mulher. No último carnaval o intérprete, que está há 48 anos na agremiação, contou com o reforço ao seu lado no carro de som da paranaense de Curitiba, Karinah, que oficialmente foi a primeira mulher voz feminina da escola.